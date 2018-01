Cierran una docena de restaurantes de Miami-Dade por presencia de cucarachas

enero 3, 2018 - 3:47 pm

Una docena de restaurantes de Miami-Dade no pudieron ocultar los insectos de los inspectores estatales durante las últimas semanas del 2017.

El primer Informe sobre cucarachas del 2018 viene directamente y sin prejuicios de inspecciones estatales de restaurantes. Para ser breves, no se han incluido esta vez los lugares que se citaron solo porque había cucarachas muertas.

Como de costumbre, comenzamos con los lugares cerrados al menos un día, total o parcialmente, por tener cucarachas.

▪ Bobby’s Meal, 2109 Opa-locka Blvd., Opa-locka: Del 12 al 15 de diciembre, el inspector se quedó en Bobby’s Meal como si fuera un hotel Marriott… y las cucarachas se quedaron como si el lugar fuera un motel Roach. El 12 de diciembre, el inspector vio tres cucarachas vivas en el techo y dos muertas debajo de un estante de cocina. El restaurante permaneció abierto con una recomendación de Queja Administrativa. En la reinspección del 13 de diciembre, las cucarachas ya iban de 30 a 35 bajo una mesa de preparación de alimentos y Bobby’s Meal se cerró por el resto del día. Después de fracasar en la reinspección del 14 de diciembre, Bobby recibió una extensión hasta el 15 de diciembre.

▪ Burger King, 9490 West Okeechobee Rd., Hialeah Gardens: un inspector cerró un Burger King Lounge el 5 de diciembre después de observar alrededor de 10 cucarachas vivas y más de 100 excrementos de cucarachas alrededor de la máquina de refrescos, y una cucaracha viva en el piso de sección para bebidas.

▪ Café Pastis, 7310 SW 57 Ave., South Miami-Dade: Se observaron cinco cucarachas fueron “en un estante por la sección para servir donde se almacenan pan y platos” y una fue “vista caminando sobre el pan” durante una inspección el 11 de diciembre. El inspector también observó que el salmón, la carne de res, el jamón, las salchichas y las verduras cocidas se conservaban a temperaturas que no ayudaban a la buena digestión.

Pastis pasó el examen el 12 de diciembre.

▪ Cayard Bakery, 12801 West Dixie Hwy., North Miami: El inspector que estuvo el 27 de noviembre pudo haberse quedado en la violación de alta prioridad que convirtió a Cayard en la estrella del último Informe de roedores, pero también vio “una cucaracha viva caminando por un estante para empacar panes, detrás de la nevera portátil en el área de preparación de la panadería, y “una cucaracha viva en la pared cerca del panel de interruptores detrás del estante de almacenamiento de alimentos en el área de preparación de panadería”.

Cayard reabrió el 28 de noviembre.

▪ Claudie B, 545 W. Lucy St., Florida City: Claudie B también tiene una falta doble en el Informe de roedores y en el de cucarachas tras una inspección el 27 de noviembre. En cuanto a los insectos, el inspector vio “una cucaracha viva que caminaba dentro de una nevera portátil localizada frente a la parrilla y aproximadamente 10 cucarachas vivas en las paredes de la cocina y las grietas de las paredes”.

Además, no sabemos cuánto demoran en oxidarse las latas de alimentos en su despensa, pero una de las infracciones de alta prioridad no mencionadas en el Informe de roedores fue “latas de frijoles, ñames y sopa de pollo, oxidadas y abolladas, ubicadas en un estante de almacenamiento de alimentos en la cocina”.

Cuando el inspector regresó el 28 de noviembre, se vieron tres cucarachas vivas en la cocina, por lo el restaurante se mantuvo cerrado. Todavía no estaban preparados el 29 de noviembre, cuando el inspector vio “aproximadamente 25 cucarachas vivas dentro de las juntas de un congelador vertical situado en la cocina junto a otras tres unidades de enfriamiento”.

Claudie B finalmente pasó la inspección el 30 de noviembre.

▪ Dicrespo, 13772 SW 152 St., South Miami-Dade: Dicrespo se cerró el 8 de diciembre después de que el inspector vio “17 cucarachas vivas… en la cocina en el piso, paredes y encima de una mesa de preparación de alimentos. “El inspector también vio que la ensalada de papas se mantenía a una temperatura que no era lo suficientemente fría, pero eso no se tuvo en cuenta. Afortunadamente, también pasó lo mismo con una “brocha de cocina que no era para usar en alimentos”.

El 9 de diciembre, cuando el inspector regresó, hubo dos violaciones generales menos, pero todavía se reportaron cuatro violaciones de alta prioridad, provocadas por “13 cucarachas vivas en las paredes de la cocina, el tablero de drenaje del lavaplatos y debajo de la mesa de vapor que no estaba funcionando”.

Después de eso, Dicrespo no pasó otras inspecciones: una el 11 de diciembre y dos inspecciones el 12 de diciembre. Pasó su inspección más reciente el 29 de diciembre.

▪ Inka’s Grill, 250 E. Palm Dr., Florida City: Además de 10 a 15 insectos voladores vivos en la cocina, el inspector vio durante la inspección del 8 de noviembre “15-20 cucarachas vivas encontradas en la cocina”, incluyendo “dos caminando por el piso cerca del trapeador” y “10 o más dentro de la cinta blanca en los estantes de los alimentos”. También había excrementos de cucaracha debajo del área del mostrador. Además, el ceviche y el pescado no habían pasado por un proceso adecuado de eliminación parásita.

En la nueva inspección del 29 de noviembre, quedaban excrementos de cucarachas, así como “aproximadamente 19 cucarachas vivas en la cocina y debajo del mostrador debajo de las mesas de vapor”.

Inka finalmente reabrió el 30 de noviembre.

▪ Jalisco Restaurant, 1661 NE 8 St., Homestead: Los problemas con las cucarachas el 28 de noviembre incluyeron dos cucarachas vivas, cuatro muertas y cuatro huevos de cucarachas dentro de una gaveta en el área de cocción; alrededor de ocho cucarachas vivas en una bisagra de la puerta de un nevera; una viva sobre la tapa de la máquina de hielo y más de 15 vivas que se escurrieron debajo del fregadero delantero. Otros problemas: “Se observó que los empleados lavaron los utensilios y las ollas, y luego se dedicaron a preparar alimentos y colocar comida en los platos sin lavarse las manos. … Las superficies en contacto con los alimentos no se desinfectaron después de la limpieza, antes de ser usadas.”

Jalisco reabrió después de una nueva inspección el 29 de noviembre.

▪ La Perla El Rincon Del Mar, 13742 SW 152 St., South Miami-Dade: El conteo de cucarachas en vivo incluyó ocho en la cocina debajo de una mesa de vapor y en la pared debajo del lavaplatos, y alrededor de 15 en el piso al lado de una nevera cercana al mostrador del ceviche en el frente. El inspector también tuvo problemas buscando pesticidas en polvo “por todo el establecimiento (entre) los equipos (y) en los pisos”. Además, vio “cuchillos / cuchillos en uso almacenados en grietas entre los equipos”.

La Perla pasó la reinspección el 1 de diciembre.

▪ Little Saigon, 16752 N. Miami Ave., North Miami Beach: Otro que marcó un doble en el Informe de roedores de este mes, tuvo nueve cucarachas “caminando por la sección del cocinero” el 4 de diciembre. Aún no se ha publicado el resultado de la reinspección.

▪ Masa Taqueira, 6974 Collins Ave., Miami Beach: Masa recibió el “no más” el 27 de noviembre en parte porque el inspector vio ocho cucarachas vivas y 10 cucarachas muertas en el área de lavado/preparación de alimentos, dos vivas y siete muertas en el área del mostrador delantero, así como también “numerosas (muertas) detrás de los equipos”. Durante la reinspección del 28 de noviembre, el inspector vio cinco cucarachas vivas corriendo a sus anchas. El 30 de noviembre, el inspector vio otras tres cucarachas vivas, pero lograron reabrir.

▪ Sushi Siam Aventura, 19575 Biscayne Blvd., Aventura: El sushi se dejó de servir temprano el 15 de diciembre, parcialmente porque el inspector vio entre ocho ya 10 cucarachas caminando sobre un recipiente de arroz/harina, una reptando por una pared y otras dos o tres sobre la harina.

Por supuesto, en un lugar de sushi, es mejor que los mariscos se enfríen adecuadamente o se puede servir salmonela en lugar de salmón. Y Sushi Siam tenía un refrigerador roto (violación intermedia) que resultó en que el pescado y el salmón se mantuvieran demasiado calientes (violación de alta prioridad). Se cambiaron a un enfriador de trabajo, pero el pollo y los camarones tempura tuvieron que botarse por mantenerlos a la temperatura incorrecta. Además, la carne de cangrejo (o “Krabmeat”) en el bar de sushi se descongeló a la temperatura ambiente, otra violación.

Pasaron la nueva inspección el 16 de diciembre.

Algunos lugares terminan su inspección con una “Queja administrativa recomendada”. Eso significa que el lugar permanece abierto, pero más vale tenerlo todo bien cuando el inspector regrese al día siguiente.

▪ Caribbean Cafe, 1205 NE 163 St., North Miami Beach: Había una cucaracha viva debajo del mostrador y el área de la mesa de vapor, y dos más en la caja de papel de aluminio abierta en el estante de alimentos, en la cocina trasera. Además, se encontraron 12 cucarachas muertas debajo del mostrador, además de tres más en la junta de la nevera y una en la máquina de hielo.

Seríamos negligentes si no señalamos el arroz cocido, el arroz con vegetales, los guisantes y el arroz, los plátanos y las papas fritas que tuvieron que arrojarse porque el inspector halló que estaban a una temperatura inadecuada.

Los inspectores detectaron cucarachas vivas en estos lugares, pero no suficientes como para amonestarlos.

▪ Cuba Latin Café, 9636 SW 24 St., West Miami-Dade: Se mantuvieron abiertos a pesar de 37 infracciones y ocho infracciones de alta prioridad, una de las cuales era una cucaracha viva bajo el fregadero de tres compartimientos y otra debajo de la mesa de preparación.

▪ KFC, 2375 SW 8 St., Miami: Tres cucarachas vivas que caminaban detrás de las unidades para mantener los alimentos calientes.

▪ La Perrada De Edgar, 6976 Collins Ave., Miami Beach: Una cucaracha viva en el área de preparación.

▪ Stephanie’s Catering, 10711 SW 216 St., South Miami-Dade: “Tres cucarachas vivas encontradas en la cocina que entran y salen de un rodapié de pared junto a una nevera portátil”.

▪ Sushi Siam Brickell, 931 Brickell Ave., Miami: Dos de esas criaturas vivas caminaban sobre la olla arrocera.

El Nuevo Herald