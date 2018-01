¡Año Nuevo, cuerpo nuevo! Lago Club Gym & Spa es el sitio ideal para que te pongas en forma (Fotos)

enero 12, 2018 - 5:10 pm

Ciertamente, diciembre es el mes del año en el que el paladar está expuesto a una gran variedad de sabores. En muchas ocasiones es casi imposible resistirse a degustar alguna comida típica de las festividades.

Pero es en los primeros días de enero cuando aparecen los remordimientos, las culpas y los “cauchitos” de todo lo que se comió el mes anterior.

Y en Maracaibo existe un lugar ideal para que sudes y dejes atrás todos los ‘delitos delicioso’ que no pudiste rechazar en diciembre. Se trata del Lago Club Gym & Spa, un gimnasio con todos los estandartes de calidad para que empiecen el Año Nuevo confeccionado tu cuerpo nuevo.

Personal capacitado y entrenamientos variados

En Lago Club Gym & Spa, ubicado en el el Hotel Venetur en la avenida El Milagro, encontrarás no solo un ambiente idóneo para ponerme y mantenerte en forma sino todas las herramientas humanas y de maquinaria para decirle adiós al sedentarismo y llevar una vida más activa y saludable.

El gimnasio, que además en sus alrededores ofrece una preciosa vista al imponente Lago de Maracaibo, cuenta con un selecto equipo de entrenadores personales certificados a escalas nacionales e internacionales.

“Tenemos una gran variedad de instructores que están debidamente certificados. Todos nuestros entrenadores están certificados para que el público sea atendido por personas verdaderamente calificadas. Es una de las grandes fortalezas del gimnasio”, comenta Carlos Delgado, coordinador de entrenadores de pista y campo, a Noticia al Día.

La tendencia es cardiovascular

Además de trabajos de musculación y tonificación con máquinas de la más alta calidad, Lago Club Gym & Spa ofrece una variedad de clases de entrenamientos cardiovasculares, la tendencia en actividad física de la actualidad.

“El gimnasio tiene todas las máquinas actualizadas, nuevas y funcionales para trabajar todos los músculos”, afirma Delgado, certificado como master professional en Estados Unidos, siendo el único por ahora de Venezuela.

Clases de step, bailoterapia, fitcombat, entrenamiento funcional (boot camp), spinning, belly dance, tabata y pilates son algunas de las modalidades que brinda Lago Club Gym & Spa, que también tiene un salón de vapor totalmente funcional.

“Nuestros clientes no se aburren. Aquí tenemos ocho tipo de actividades a la semana distintas”. La bailoterapia y el spinning son las clases favoritas de los usuarios del gym.

“La actividad física, en la parte del trabajo con las pesas, tonificamos y moldeamos nuestro cuerpo para proteger y fortalecer las articulaciones y los huesos y en la parte de pista (entrenamientos funcionales), la ventaja es a nivel cardiovascular y cardiopulmonar, tendremos mayor capacidad de respiración, bajar el porcentaje de grasa y perder peso” explica Delgado sobre las funciones de los diferentes métodos y rutinas de entrenamientos.

“Hacer actividad física activa tu metabolismo, empiezas a tener una vida más saludable, te sientes mejor, pierdes peso, eso, aunado a una alimentación balanceada, mejora tu ritmo y estilo de vida”.

El gimnasio abre sus puertas desde las 6: 00 a.m. hasta las 9:00 p.m. de lunes a viernes, los sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y domingos o días feriados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Actualmente más de 370 personas hacen vida en el equipado y confortable gimnasio. Además, con la inscripción y mensualidades, el cliente tiene acceso al área de caminerias y de la piscina del Hotel Venetur.

Para mayor información, Lago Club Gym & Spa tiene a disposición los números celulares 0424-6423489 y 0412-5358628 y su cuenta en Instagram @lagoclubgym.

¡No esperes más y anímate a entrar en la movida física!

Andrea Seña//Noticia al Día

Fotos: Mysol Fuentes