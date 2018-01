Acción Democrática revalidará su nómina para no “perder espacios”

enero 9, 2018 - 5:41 am

Acción Democrática no está dispuesta a renunciar a 75 años de trayectoria y, aunque ve en la nueva validación de partidos –ordenada por la asamblea nacional constituyente– un acto que viola la Constitución y los derechos políticos de los ciudadanos, asistirá “para no abandonar espacios democráticos”.

El diputado Edgar Zambrano, vicepresidente de AD, calificó como un exabrupto la medida tomada por la instancia oficialista con la cual se pretende desarticular de las fuerzas opositoras más importantes en el país.

“Para nadie es un secreto que esta decisión es de carácter político y viola toda norma constituida en el país. Pero no es por la vía del abuso de poder y los obstáculos para evitar la participación ciudadana que el chavismo se mantenga en el gobierno”, dijo.

Zambrano resaltó que la una nueva revalidación de las nóminas de los partidos “constituye un adefesio jurídico, pero a la vez un reto para los partidos de la policromía. Habrá que ir con un pañuelo en la cara, con la nariz tapada, pero con mayor contundencia y categoría que en el proceso reciente en el que no hubo oportunidad para que todos los que pudieran participar lo hicieran”.

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, dijo que la decisión de la constituyente contradice la norma del Poder Electoral, en cuanto a la renovación de las nóminas de las organizaciones partidistas. Enfatizó en que no debe ser reconocida ni acatada, pese al costo político que esta pueda tener.

“Es ilegal e inconstitucional porque la Ley de participación política establece un supuesto en el que se refiere a la no participación en dos procesos electorales nacionales de forma consecutiva. Sin embargo, ese supuesto no aplica en este caso ni para Primero Justicia ni Acción Democrática, ni Voluntad Popular porque solamente dejaron de participar en un proceso municipal”, dijo el diputado.

Agregó que la ANC está otra vez actuando al margen de sus competencias y usurpa funciones de otros poderes: “Aunque esa constituyente no se hubiera consumado mediante un fraude, no tiene facultad para modificar las leyes. No obstante, si fuese legítima su prioridad debe ser la redacción de un texto para modificación o creación de una nueva Constitución. Hacer leyes usurpa competencias de otros poderes”.

Indicó que Primero Justicia aún no define si asistirá al proceso, pero esta semana se reunirán para abordar el asunto. Voluntad Popular comenzó ayer las discusiones internas; el diputado Juan Guaidó dijo que la decisión se tomará dentro de la organización.

Entre marzo y abril del año pasado los principales de oposición renovaron sus nóminas, a pesar de los obstáculos que se presentaron durante la actividad.

El Nacional