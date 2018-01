A un mes del partido ante Real Madrid, el PSG da síntomas de inestabilidad

enero 12, 2018 - 11:02 pm

Retrasos en vuelta a entrenamientos, un capitán que llama al orden a las tropas, pero que recibe contestación de sus compañeros, críticas por el partido ante el Amiens… En buen momento deportivo, el PSG no muestra una tranquilidad acorde a su situación a un mes de uno de los partidos más importantes de su historia.

El periódico L’Equipe proclama este viernes en portada la ‘Zizanie’ (la discordia), con una foto en la que aparecen Neymar, Cavani, Pastore y Thiago Silva, principales protagonistas de la actualidad del PSG las últimas semanas, durante un entrenamiento.

Pero el calendario sigue corriendo ajeno a los problemas internos del PSG, y el 14 de febrero los hombres de Unai Emery se desplazarán al feudo del vigente doble campeón de Europa, en una eliminatoria crucial para justificar la astronómica inversión realizada en fichajes por el conjunto parisino (más de 400 millones de euros por el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbapée).

El uruguayo Edinson Cavani y el argentino Javier Pastore regresaron con retraso a los entrenamientos a la vuelta de Navidad.

Pastore no regresó hasta el lunes, con una sesión individual. El uruguayo Edinson Cavani lo había hecho el viernes pasado, dos días después del plazo marcado.

Ambos jugadores se perdieron así los dos primeros partidos de 2018, en Rennes (6-1) y en Amiens (2-0). El técnico vasco eludió hablar de una sanción.

Sin embargo el capitán Thiago Silva señaló a los dos sudamericanos ante la prensa: la vuelta “es un momento importante para el club y había que pensar antes de hacer gestos como esos. No fue bueno para nadie, pero estamos con los dos”.

“Creo que Pastore dijo al club que quería salir y, al final, no encontró un acuerdo”, había añadido el brasileño.

Un día después el propio Pastore salió al paso de esas declaraciones en su cuenta de Instagran y en Yahoo Sport: “Nunca he hablado con Silva de mi problema ni de mi futuro. Nunca he metido presión a nadie. No es mi estilo. No ha tenido conocimiento del problema que tuve y que me ha hecho llegar tarde”.

Apagar el incendio

Pastore, que pide más minutos en los partidos importantes para ganarse así un puesto entre los 23 argentinos que participarán en el Mundial-2018, se habría visto obligado a llegar con retraso por un problema de salud de su pareja, embarazada de ocho meses.

Pero aunque el fino y talentoso volante realizó una declaración de amor al PSG, donde querría “finalizar su carrera”, varios medios apuntan a una próxima salida.

El club ha tenido que salir al paso para apagar el incendio. El director deportivo Antero Henrique envió un comunicado este viernes a varios medios, señalando que la voluntad del club “es y será siempre arreglar esta situación internamente, sin entrar públicamente en detalles”.

“En ese contexto, apoyo plenamente al entrenador en todas las decisiones que tomó y que tomará”, afirmó el portugués.

Emery afirmó este viernes que su grupo estaba “fuerte, muy concentrado”. “Los jugadores son inteligentes, el club tiene más experiencia, yo también tengo experiencia, y sé que afuera puede haber alguien que tiene interés en desestabilizarnos”, declaró en referencia a la prensa española y el pretendido interés del Real Madrid en Neymar.

“Es cierto que de puertas adentro puede haber pequeñas cosas que ocurrieron después de las vacaciones, pero son el 10% y reencontraremos la normalidad”.

Una normalidad deseada de cara a una eliminatoria ante el Real Madrid que será de todo menos ‘normal’.

AFP / París, Francia