Zidane defiende “a muerte” a Benzema: “Lo que me interesa no es solo el gol”

diciembre 15, 2017 - 2:07 pm

Zinedine Zidane, el técnico del Real Madrid, rechazó el favoritismo de su club frente el Gremio de Porto Alegre en la final del sábado del Mundial de Clubes en Abu Dabi y defendió a su jugador Karim Benzema “a muerte” después de las críticas recibidas tras la semifinal.

“No estoy de acuerdo con que el Real Madrid sea el favorito. Una final es siempre lo mismo, es 50 y 50. Gremio ha hecho méritos para estar en la final. Se juega todo en un partido y no hay favoritos”, dijo Zidane.

El técnico francés lanzó una defensa a ultranza de su compatriota Karim Benzema, ante las críticas al delantero tras las ocasiones falladas ante Al Jazira (2-1) en semifinales del Mundial de Clubes.

“A muerte” con Karim

“No estoy de cuerdo con las críticas, pero no pasa nada. Lo que me interesa no es solo el gol, o no veo solo el gol. Karim es un jugador diferente y no va a marcar 50 o 60 goles, aunque ha marcado muchos goles, pero hace otra cosas, y me gusta lo que hace para el equipo”, señaló el técnico.

“El fútbol es un juego de equipo y es uno de lo mejores en este sentido. Y esto lo valoro. Lo voy a defender como siempre hasta la muerte. Hay jugadores que no juegan tan bien y yo defiendo a mis jugadores cuando les pasa eso, pero no es el caso de Karim”, añadió.

Zidane señaló que el Real Madrid está motivado para ganar el Mundial de Clubes, que sería su quinto título del año, tras la liga española, la Champions League y las Supercopas de España y Europa.

“Estamos con ilusión, es la palabra que me gusta. Queremos traer otro título a casa. Ahora que estamos en la final, estamos con la máxima ilusión para volver con el trofeo”, dijo.

AFP