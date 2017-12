¡Yolopido ofrece delivery gratis este fin de semana!

diciembre 16, 2017 - 10:05 am

La Navidad se adelantó para los usuarios de Yolopido.com pues durante este fin de semana podrán disfrutar de su comida favorita en casa, y lo mejor de todo, ¡con delivery gratis!

Así es, como ya es costumbre, Yolopido.com sorprende a sus más de 100 mil usuarios con esta irresistible propuesta en la que, a partir de este viernes a las 6.00 de la tarde, los envíos de todos los comercios afiliados en Maracaibo serán completamente gratis.

Pizzas, hamburguesas, sushi, comida china, arepas, cualquiera que sea la de su preferencia, Yolopido lo hará llegar a la comodidad de su hogar.

Si eres usuario de Yolopido no puedes dejar de aprovechar este fin de semana inigualable, y si aún no te has registrado, ¡hazlo!

Tienes chance de disfrutar tus órdenes con delivery gratis hasta el domingo 17 de diciembre con Yolopido. No dejes que te lo cuenten.

Nota de prensa