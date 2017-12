Yeferson Soteldo se perdería decisivo duelo del Huachipato ante Colo Colo por supuesta indisciplina

diciembre 8, 2017 - 9:52 am

Desde que llegó a Chile, el venezolano Yeferson Soteldo solo ha protagonizado momentos positivos con su club, el Huachipato.

Sin embargo, medios chilenos aseguran que el habilidoso volante portugueseño se perdería el decisivo choque del conjunto de Talcahuano ante el Colo Colo por un supuesto incidente de indisciplina.

Según el medio El Mercurio, Soteldo tuvo un altercado con el entrenador del Huachipato, César Vigevani que derivó de un supuesto consumo de alcohol en el bus entre el criollo y el delantero paraguayo Jorge Ortega.

El episodio de indisciplina habría ocurrido en la madrugada del pasado viernes, después del viaje de vuelta desde Rancagua, donde el conjunto acerero cayó con O’Higgins.

Las fuentes consultadas por el medio chileno aseguraron que los jugadores venían consumiendo licor arriba del vehículo, lo que provocó el enojo del entrenador, quien los conminó a terminar con esa conducta.

El incidente tuvo una segunda parte en la residencia, donde el bus dejó a los dos jugadores y también al entrenador. En ese lugar, Soteldo y Ortega encararon a Vigevani, hasta el punto de que este último habría sido agredido por el paraguayo. Sobre eso, la versión que confirman cercanos al plantel es que se habría tratado de un empujón de Ortega, pese a que en primera instancia se hablaba de un golpe directo.

Soteldo negó tajantemente las acusaciones. “Es una mentira total, yo no he participado de ningún acto de indisciplina y no acepto que dañen mi honra”, aseveró. Desde el propio entorno del club ratificaron, sin embargo, que la convocatoria de Soteldo al juego de mañana está en duda por esa razón.

Molestias físicas

La otra hipótesis por la que Yeferson Soteldo se perdería el partido pasaría por un un tema físico. De hecho, el propio jugador afirmó que tiene una contractura “en ambas zonas de los gemelos”.

Vigevani dijo que se trata de “una lesión muscular que arrastra hace tiempo en el cuádriceps derecho”. Sin embargo, el venezolano ha entrenado normalmente esta semana y en el club sostienen que va a jugar

El choque entre Huachipato y Colo Colo podría coronar a los albos como los nuevos campeones del fútbol chileno.

Con información de Emol//Noticia al Día