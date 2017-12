Werner Corrales señala que debe llegar la transición democrática al país

diciembre 4, 2017 - 10:05 am

El ingeniero y consultor internacional en temas de globalización y economía del desarrollo, Werner Corrales, ofreció sus apreciaciones acerca de la mesa de negociación que se desarrolla entre gobierno y oposición, en el programa A Tiempo.

El ex ministro de Cordiplán, ex ministro de Comercio y embajador en Naciones Unidas en Ginebra y en la Organización Mundial del Comercio, destacó que “estamos en una situación con un Estado que no cumple sus funciones”, sin embargo afirmó que espera que llegue el momento de transición a la democracia, producto del diálogo.

Unión Radio