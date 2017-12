Wenger defiende a Alexis Sánchez: “No pongo en duda su compromiso y su actitud”

diciembre 15, 2017 - 4:50 pm

“Decepcionante… el peor de la temporada”. Así de duras han sido las críticas para Alexis Sánchez, que atraviesa por uno de sus peores momentos desde que llegó a Inglaterra.

Tanto la prensa británica como algunos hinchas del elenco de Londres han cuestionado al chileno por su bajo rendimiento. Es que hoy está lejos de ser la estrella de campañas anteriores. Y ante tanta crítica en su contra, su entrenador, Arsene Wenger, salió a defender con todo al internacional chileno.

“Es cierto que, en este momento, no está brillando tanto como en el pasado, pero es normal que un jugador pase por momentos más complicados”, argumentó el DT en conferencia de prensa.

Luego siguió con su defensa: “Él está centrado y entrena muy bien. He de decir que no para de luchar y de intentar marcar la diferencia”. “Quizá cuando tienes menos éxito de cara al gol intentas forzar un poco más. Lo que no puedo hacer es poner en duda su compromiso y su actitud”, agregó.

El Arsenal visitará este sábado al mediodía al Newcastle y todo apunta que el chileno se mantendrá como estelar pese a las críticas. Al menos su entrenador fue muy claro.

Agencias