Víctor David Guzmán el héroe del Pachuca quiere ser internacional

El joven centrocampista Víctor David Guzmán, de 22 años, autor del tanto de la victoria del Pachuca contra Wydad Casablanca (1-0), en cuartos de final del Mundial de Clubes, espera que este gol le ayude a ser internacional.

“Trato de hacer lo mío. Doy siempre lo mejor de mí para hacérselo difícil a los técnicos de la selección. Si me llaman o no es decisión de ellos”, afirmó el joven centrocampista, camino del autobús del equipo, tras la victoria.

Víctor David Guzmán no está en la selección

Víctor David Guzmán nunca ha sido internacional absoluto, y el técnico colombiano del seleccionado, Juan Carlos Osorio, no lo ha tenido todavía en cuenta, pese a que con sus ocho tantos, fue el máximo goleador entre los mexicanos, en la liga de su país.

“Estoy feliz por el gol, pero más feliz con lo que hizo el equipo, que avanzó a semifinales y eso muy importante”, explicó Guzmán.

“Me ha ido muy bien en el torneo de la liga mexicana, y ahora se dio el gol otra vez. Es importante seguir sumando”, explicó.

Pese a su condición de centrocampista, tiene un idilio con el gol, llegando desde atrás en contragolpes.

El tanto de la victoria llegó en el minuto 112 en una jugada iniciada por Jorge Hernández, que abrió a la izquierda a Jonathan Urretaviscaya, y el centro lo remató Guzmán de cabeza a la red.

“Si llego al área es para esperar al balón. Es importante saber llegar. No mete gol el que no llega. Muchos de los goles que metí en la liga son llegadas desde la segunda línea”, explicó Guzmán.

Quiere hacer historia Víctor David Guzmán

El jugador mexicano reconoce que el equipo lo pasó mal en la primera parte en el partido contra el Wydad.

“Sabíamos que son un equipo bueno y que teníamos que aprovechar las oportunidades que tuviéramos y meterlas. En los primeros minutos siempre están los nervios, las ansias, pero conforme fue avanzando el partido nos fuimos adaptando para poder ganar”, dijo.

Ahora llegará la semifinal contra Gremio de Porto Alegre, el martes en Al Ain, donde el Pachuca buscará la primera final para un conjunto mexicano en trece presencias aztecas en Mundiales de Clubes.

“A eso venimos, a hacer historia, a ganarle al equipo que se nos ponga enfrente. Con esa mentalidad venimos. Seguro que vamos a hacer historia, lo vamos a lograr”, afirmó Guzmán, que se inició en el Club Deportivo Guadalajara, sin poder debutar en el primer equipo, antes de pasar al Pachuca en 2015.

Pachuca haría más historia si pudiera ganar en una hipotética final a un Real Madrid, que el miércoles disputará su semifinal.

“Lo importante es llegar a la final, da igual el equipo que nos toque. El Real Madrid tiene una semifinal por delante. Son once contra once y todavía no sabemos si pasaremos o pasarán ellos. No adelantemos las cosas. Ahora viene Gremio que es el partido más importante”, concluyó Víctor David Guzmán.

