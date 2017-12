Venezuela propone tomar decisiones de impacto inmediato para proteger la Amazonia

diciembre 2, 2017 - 1:54 pm

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, expresó este sábado desde la ciudad de Tena, Ecuador, la necesidad de declarar en emergencia la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para consolidar la toma de decisiones de impacto inmediato que contribuyan al bienestar del planeta.

Durante la XIII reunión de la OTCA, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores indicó: “Creemos que el Tratado de Cooperación Amazónica debería prácticamente declararse en emergencia, la iniciativa que presenta el Gobierno de Ecuador (renovar el compromiso político para proteger la Amazonia) podría ser un primer paso para avanzar en ese sentido, superando las burocracias; tenemos que ser oportunos, pertinentes, el planeta tierra no nos da más tiempo”.

Asimismo, el Canciller puntualizó que el sistema capitalista tiene grandes intereses sobre la región amazónica por sus recursos naturales, que necesita para “sostenerse, alimentarse, nutrirse y expandirse”.

Expresó la preocupación de Venezuela tras la realización de unos ejercicios militares en el territorio amazónico con presencia, en algunos casos, de elementos extrarregionales que tienen grandes intereses sobre la región.

“No vayamos nosotros tal vez por falta de reflexión o de conciencia a abrir las puertas para que el día de mañana se les haga, aún más sencillo lo que pudiese ser, apropiarse de los recursos naturales que le pertenecen a nuestros pueblos del hoy y a nuestros pueblos del mañana”, enfatizó el canciller Arreaza.

En ese sentido, el diplomático venezolano señaló que quienes tienen intereses sobre los recursos naturales de la región amazónica no respetan la soberanía de los países del mundo y ante ellos todos los pueblos de Nuestra América deben coordinar y reforzar la soberanía de las naciones.

“No respetan la soberanía de un país para amenazarlo, bombardearlo y arrasarlo por su petróleo, no respetan la soberanía de un país para tener presencia en una zona geopolítica determinada, no les importan si mueren civiles, no les importa financiar grupos terroristas para derrocar gobiernos, imagínense ustedes lo que son capaces de hacer por los recursos naturales que tenemos en nuestros países”, manifestó el ministro Arreaza.

Arreaza denunció el impacto que tiene el cambio climático y sus efectos sobre países hermanos, los cuales son “notables y comprobables científicamente en muchas partes del mundo, en los hermanos países del Caribe acabamos de ver cuatro huracanes arrasadores, pueblos hermanos como Dominica y Antigua y Barbuda quedaron devastados, dado el calentamiento que ha generado el sistema”.

“No cambiemos el clima ¡Cambiemos el sistema!, no lo radicalicemos, se debe cambiar el sistema en la medida de nuestras posibilidades de nuestra diversidad, pero hay políticas que tienden a contener con decisiones políticas”, concluyó el titular de Relaciones Exteriores.

VTV