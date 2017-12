Venezolanos condenados a 18 años en Nueva York por narcotráfico apelarían sentencia

diciembre 19, 2017 - 5:32 pm

A través de un documento firmado por Randall Jackson y John Zach, abogados de Efraín Campo Flores, se puso en marcha, ante la Corte de Apelaciones del Circuito Segundo de Nueva York, la apelación a la sentencia impuesta por el Juez Federal Paul Crotty el pasado 14 de diciembre.

Efraín Campo Flores y Franqui Flores De Freitas fueron hallados culpables por un jurado, en noviembre de 2016, de conspirar para introducir 800 kilos de cocaína a territorio estadounidense tras su detención el 10 de noviembre de 2015 en Puerto Príncipe, Haití.

Hasta el cierre de esta nota en los registros de la Corte del Distrito Sur de Nueva York no aparecía ningún documento relacionado a la apelación de Franqui Flores De Freitas. Sin embargo, no hay razones para desechar la posibilidad de apelación por parte del equipo de la defensa de Flores De Freitas. Las defensas de ambos acusados, a pesar de pertenecer a escritorios jurídicos diferentes, han actuado en equipo a lo largo del caso.

El abogado penalista de la ciudad de Nueva York, Barry Deonarine, explicó a Diario Las Américas que de llegarse a una apelación consideraba complicado que el fallara a favor de los sobrinos Flores pues, a su juicio, las evidencias basadas en grabaciones, confesiones e información incautada en sus teléfonos celulares era muy sólida.

Según Deonarine, las apelaciones deben ser introducidas en los siguientes 14 días después de la sentencia y se estima que tome entre 12 y 15 meses aproximadamente.

Durante el proceso el Juez de apelaciones no decide si el jurado estuvo o no en lo correcto, según el bufete Federal Defenders de Nueva York, las apelaciones se limitan a la evidencia que fue presentada en la corte de distrito. Esto significa que no se puede agregar nueva evidencia durante la apelación.

Diario Las Américas