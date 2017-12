Venezolano sospechoso de apuñalar y matar a su esposa (Video)

diciembre 7, 2017 - 8:35 pm

Telemundo 51 conversó en exclusiva con la madre de Luis Palacio, sospechoso de matar a puñaladas a su esposa, Wendy Bandera.

“No lo entenderemos porque ese no es mi hijo, esa persona que actuó ese acto macabro no era mi hijo, no fue mi hijo quien hizo eso”, declaró su madre a Telemundo 51.

La pareja fue encontrada este miércoles dentro de un vehículo estacionado frente al ayuntamiento de Hialeah. Palacio fue trasladado al hospital Jackson en estado crítico.

La policía lo investiga como un caso de homicidio e intento de suicidio.

Antes de la tragedia, parecían ser era la estampa de una familia unida. La pareja vivía con los padres de Luis.

“Mi hijo seguía muy enamorado de ella, le hacía regalos, le llevaba comida al trabajo. Pero ella no tenía intención de seguir con mi hijo”, dice la madre, Daisy Esther Madariaga.

Ella nos confirmó que la pareja estaba en proceso de divorcio, y que la relación se había deteriorado desde que llegaron de Venezuela hace más de un año.

“No sé si tuvo un acto de locura por algo que haya hecho Wendy que él se haya enterado”, expreso la madre.

Wendy Bandera, de 25 años, y Luis, de 28, eran primos segundos, y por algún tiempo ocultaron su relación.

“A mí me tocó la parte más dura, mi hijo está vivo pero su vida está destruida, no solo la de él, la mía y la de todos nosotros”, expresó.

Fuentes cercanas de la familia de la víctima nos dijeron que sus parientes están viajando a Miami desde Venezuela y han abierto una cuenta de GoFundMe para costear los gastos fúnebres de la víctima.

