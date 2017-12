Un vehículo embiste a peatones en Nueva York, dejando un muerto y varios heridos: El conductor se fugó

diciembre 3, 2017 - 9:00 am

La policía está buscando a un conductor que ha embestido a la gente con su vehículo en Nueva York, matando a una persona e hiriendo al menos a otras tres, reporta AP.

El hecho se produjo la mañana de este domingo en Queens, dejando en estado crítico a las personas atropelladas.

El tipo del vehículo involucrado en el incidente no ha sido revelado, aunque hay reportes de que se busca un sedán de color blanco que huyó del lugar.

BREAKING: car hits 5 people in Queens; 1 person pronounced dead, 2 others with serious injuries. Police looking for white sedan which fled the scene pic.twitter.com/rWqVuJd3lj

— Kristin Thorne (@KristinThorne) 3 de diciembre de 2017