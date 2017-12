UNT denuncia lentitud en el proceso de adiestramiento de miembros de mesa por parte del CNE

diciembre 1, 2017 - 4:17 pm

La diputada de la Asamblea Nacional (AN) por el partido Un Nuevo Tiempo, Nora Bracho, denunció este viernes un supuesto incumplimiento del cronograma electoral para las elecciones del 10 de diciembre por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que a su juicio ha sido lento el proceso de adiestramiento a los miembros de mesa.

“Consideramos importante para toda Venezuela, y para el estado Zulia, que el CNE cumpla con todo el cronograma electoral. En esta semana ha sido muy poco los miembros de mesas adiestrados por el ente electoral, por lo que exigimos a Tibisay Lucena, que ponga orden en su casa, deben cumplir con el adiestramiento de todos los miembros de mesa, para que estos pueden ejercer su obligación y derecho el 10 de diciembre”, apuntó la diputada.

Bracho explicó que existen parroquias en Maracaibo donde no se han atendido los miembros de mesa para su adiestramiento. “Hay comunidades donde no han podido ser adiestrados los miembros de mesa, tenemos parroquias como Idelfonso Vásquez y Luis Hurtado Higuera en las que las personas no han sido atendidas por representantes del CNE”.

En este sentido, la representante de Un Nuevo Tiempo, destacó que espera “que en el transcurso de la semana nos den respuesta total y contundente ante esta solicitud y exigencia para que sean capacitados todos los miembros de mesa, que se han dirigido a los centros de capacitación y no se les atiende. Ellos tienen que recibir su adiestramiento para luego recibir su acreditación para trabajar el 10 de diciembre”.

Por último, sentenció: “Hay que votar, tenemos un equipo de hombres y mujeres que van a defender los votos de los zulianos”.

Fotos: Khristopher Castillo

Noticia al Día