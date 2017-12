¡Te sorprenderás! La gaita no es el género favorito de Lipso Nava para escuchar en fin de año

diciembre 30, 2017 - 4:51 pm

Zuliano como el que más. Sí. Pero la gaita, género patrimonio del Zulia y emblemático en Navidades y Año Nuevo, no es la melodía favorita de Lipso Nava, mánager de las Águilas del Zulia. Ni si quiera en esta época decembrina.

El mandamás de los alados, que iniciarán la postemporada el próximo 2 de enero ante Cardenales de Lara en Barquisimeto, confesó a NAD que si de gaitas se trata puede escuchar “dos o tres pero de ahí no me paso porque me fastidia”.

Para sorpresa de muchos, lo que sí mueve a Lipso Nava en cuanto a ghéneros musicales se trata es la salsa. “Tú entras a donde yo vivo y te resbalas de la salsa que hay ahí”, dijo a modo de broma de lo mucho que le gusta la salsa.

“La gaita puedo oír varias, además en esta época, pero soy salsero nato, me gusta mucho”, reveló el zuliano, quien fungió este año como coach de bateo de la sucursal Doble A de los Gigantes de San Francisco.

Gustos variados

Sobre sus preferencias musicales favoritas, el mandamás de la novena campeona considera que sus gustos son variados y van desde el Gran Combo hasta Argenis Carruyo, con quien además tiene una anécdota reciente.

“Hay muchos, me gusta variado. Gran Combo, Bam Bam (Joe Aroyo), Sonora Ponceña, Isaac Delgado, Óscal D’ León. Y de los de acá Argenis Carruyo, que por cierto me regaló un CD “Homenaje a los Grandes”, está buenísimo, gracias a él”.

Eso sí, aunque el ganador del premio al Mánager del Año de la pasada temporada no sea apasionado con la gaita, sí hay un sonido musical que no tolera.

“Vallenato no, ni loco”.

Andrea Seña//Noticia al Día

Fotos: Mysol Fuentes