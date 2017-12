Sin bajar el ritmo: El City gana 2-1 al West Ham y llega a 15 partidos seguidos sin perder

diciembre 3, 2017 - 3:20 pm

El Machester City (1º) salvó la victoria (2-1) en la recta final por tercer partido consecutivo, este domingo en la 15ª jornada ante el West Ham (19º), en el que su portero español Adrián San Miguel cuajó una extraordinaria actuación hasta que le batió su compatriota David Silva.

Con este nuevo triunfo, el City lleva a 13 los partidos que ha ganado de manera consecutiva, en una temporada en la que todavía no ha perdido tras 15 partidos del campeonato, y mantiene una racha de 20 partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones.

FT | 🔵 2-1 ⚒ #cityvwhu

YES!! Brilliant character again from the lads and that’s now 20 wins in a row in all competitions! pic.twitter.com/CNUvCtKz8T

— Manchester City (@ManCity) 3 de diciembre de 2017