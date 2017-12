Sexo sensitivo, la moda que te hará delirar en 2018

diciembre 28, 2017 - 11:12 pm

El sexo sensitivo, la moda sexual que se espera para el 2018 busca lograr el reencuentro de las parejas; construir una conexión sólida para garantizar mayor placer y pasión en la cama.

El sexo sensitivo puede durar hasta 3 días y será la moda sexual 2018 que revivirá el placer sexual sobre del quickie o “rapidín”, la moda sexual 2017 por excelencia, que trajo consigo consecuencias nocivas para la salud sexual y convivencia de pareja como la rutina, el distanciamiento y la práctica de relaciones sexuales de riesgo como el stealthing.

El 2017 se pronunciaba a favor de la adrenalina segregada en encuentros con duración de 15 minutos máximo; en cambio, el sexo sensitivo busca recuperar los encuentros en que las parejas se miraban a los ojos, en que buscaban conocer las zonas erógenas en el cuerpo de sus pareja y no en una infografía: los encuentros planeados.

Con esta práctica, las parejas disfrutarán más antes de tocarse, retrasarán la eyaculación y prolongarán la erección y excitación: aprender y conocer son las claves del sexo sensitivo.

De hecho, este tipo de sexo revive el erotismo, que de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual (Amssac), es la capacidad de experimentar respuestas subjetivas que reconstruyen y despiertan la excitación sexual, el deseo y el orgasmo, es decir, el tan codiciado placer sexual.

Manual para practicar sexo sensitivo en 5 pasos

¿Un reto? Se dice que los temas del amor son para los valientes y en el caso del sexo también. Imagina atreverte a conocer realmente el cuerpo de tu pareja, disfrutarse, tomarse un tiempo exclusivo para ustedes, hablar, mirarse, tener la confianza de decir: “esto me gusta” y “esto no me gusta”; contrario a decir “hazme esto” o “hazme aquello”.

La curiosidad de preguntarle si lo haces bien, si lo disfruta tanto como tú; eso es generar una conexión, eso es tener sexo a otro nivel.

No descartamos que para todo exista un momento y que de repente se te antojen otras prácticas, pero, ¿te atreverías a redescubrir tus gustos y los de [email protected] en la cama? Nuevo año, nuevos descubrimientos…

Día 1

Explorar. La idea es que ambos se desnuden y se coloquen frente a frente, comiencen a tocarse por turnos; no son caricias, es tocar para conocer y aprender.

Sube de tono. El siguiente paso es acariciar cada uno su cuerpo: mostrar el camino para llegar a tu punto máximo de placer sin olvidar que no puedes tocar aún el cuerpo de tu pareja.

Es único. Tu pensamiento debe estar en tu placer y en esa persona, aún así lleven años de relación siempre puedes descubrir y aprender algo nuevo, cierra los ojos.

Háblale de lo que más te gusto de ella o él: su sonrisa, su tono de voz, su cabello, su cuerpo, etc. Así termina este día, pueden olerse y acercarse pero NO MÁS.

La tercera es la vencida…

Día 2

Tocar. Nuevamente desnudos frente a frente y por turnos cada quien tocará los puntos que recuerda que su pareja tocó el día anterior y en los que sus gestos o sonidos revelaron mayor sensibilidad y excitación. Es la parte práctica, de toda la teoría que aplicaron en caricias para conocer sus cuerpos.

¿La clave? Los genitales y senos no pueden ser tocados; las manos se deslizarán en sus cuerpos solamente, hasta aquí acaba el segundo día de sexo sensitivo.

La penetración aún está prohibida. Pueden mandarse mensajitos para decir: “me gusto esto” o hacerse preguntas picantes: ¿qué fue lo que más te gustó?

Día 3

Este día, nuevamente desnudos y de frente, tratarán de concentrarse y canalizar el deseo de esos días en halagos a la pareja y frases sexys: hablen de cómo desean que sea la penetración luego de conocer sus cuerpos y “contener” la penetración durante casi 3 días.

Agrega el toque picante con lencería y decoración sensual, olvida la pena y en esta etapa háganse lo que quieran.

¡Sexo sin preocupaciones!

Al establecer una comunicación tan cercana y de confianza en la pareja, hablar de cualquier tema no es problema.

Por ejemplo, de un tema tan importante como es el uso de métodos anticonceptivos y la prevención de enfermedades de transmisión sexual: ¿cuál elegir?

También se vale hablar de objetivos personales y planificación familiar.

Todo será una decisión compartida en la que el temor al rechazo o “querer quedar bien” no será necesario, pensar distinto se vale y en ese sentido la responsabilidad compartida establece un vínculo sano de pareja en que ambos pueden sentirse seguros y sin preocupaciones; el sexo así se disfruta mucho más.

No olvides que se puede disfrutar de todo en el sexo siempre y cuando exista confianza, respeto y comunicación.

