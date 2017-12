Serena Williams pide consejos a sus fans para atender a su hija

diciembre 19, 2017 - 4:59 pm

Serena Williams comienza a pasar sus desveladas por su pequeña Alexis Olympia. La tenista estadounidense pidió consejos a sus seguidores sobre cómo tratar el dolor de dientes de su hija de tres meses.

“La dentición -también conocida como el demonio- es demasiado dura. La pobre Alexis Olimpia ha estado tan molesta. Llora tanto (ella nunca llora), que he tenido que cogerla en brazos hasta que se ha dormido. He probado con un collar de cuentas de ámbar, con toallas frías, le he dejado mordisquear los dedos de mama, con agua homeopática, pero nada funciona. Me rompe el corazón. Necesito que mi madre venga y me abrace hasta que me duerma porque estoy muy estresada. ¿Ayuda? ¿Alguien?”, escribió Serena en sus redes sociales.

Desde que la jugadora de 36 años lanzó desesperada su post ha tenido más de 300.000 likes. La ex número del mundo de la WTA cuenta con 7.2 millones de seguidores en Instagram y más de 10 millones en Twitter.

Las sugerencias de sus fans no se han hecho esperar. Desde los más comunes, como el ibuprofeno pediátrico, las galletas o los mordedores congelados, hasta otras más discutibles, como mojar las encías en whisky o usar agua de gripe (remedio natural para tratar los problemas digestivos). Otros aficionados prefirieron contar sus experiencias personales.

No es la primera vez que Williams utiliza internet para plantear sus dudas sobre la maternidad. A comienzos de diciembre también usó Twitter para preguntar a otras mamás cuánto tiempo habían dado el pecho a sus bebés. “¿Es raro que me emocione solo por pensar sobre cuándo será hora de dejarlo?”, se cuestionó.

Fellow moms:

How long did you breastfeed? Is it weird that I get emotional when I even just think about when it’s time to stop? pic.twitter.com/YOz4oeIajH

— Serena Williams (@serenawilliams) 6 de diciembre de 2017