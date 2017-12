¡Se metió con la mafia! La vida de Conor McGregor corre un “grave peligro”, según medios irlandeses 

diciembre 2, 2017 - 5:04 pm

El pueblo irlandés está sorprendido después de enterarse que la vida del famoso luchador de MMA, Conor McGregor, “corre grave peligro”, según los medios locales, tras haber protagonizado una pelea en un bar con uno de los miembros de la mafia más peligrosa de Dublín.

“Conor McGregor está en un lugar muy peligroso en este momento. Él ha entrado en conflicto probablemente sin culpa, con un grupo de personas muy, muy peligrosas que están atadas con los Kinahans”, se lamentó el reportero criminal de Irlanda, Paul Williams.

Al parecer, el luchador de 29 años golpeó al padre del narcotraficante Gtraham “The Wig Whelan” cuando mantenía una discusión con un tercer sujeto en un bar de la ciudad. Gtraham está preso y es relacionado a un tema vinculado a las drogas.

En peligro

“A estas personas no les importa quién sea Conor McGregor, lo que representa, lo poderoso que es, lo arrastrarán al pozo negro”, continuó el reportero Williams y agregó: “Está potencialmente en peligro muy serio (…) Ha terminado cruzando espadas, accidentalmente o no, con algunas personas muy, muy influyentes, que podrían representar una amenaza muy seria para su seguridad, y potencialmente su vida. Y no digo eso a la ligera”.

Sin ir más lejos, la estrella de UFC, publicó en sus redes sociales una fotografía que podría resultar un mensaje para el grupo mafioso, a la que tituló “El Famoso” y en donde sólo muestra sus ojos.

The celebrity Una publicación compartida de Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) el 27 de Nov de 2017 a la(s) 8:43 PST



Agencias