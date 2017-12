Scott Boras dice que convirtieron a los Marlins en una casa de empeño

diciembre 13, 2017 - 9:21 pm

Scott Boras le lanzó un golpe a la dinámica de los nuevos dueños de los Marlins de Miami este miércoles, al decirle a los reporteros presentes en las reuniones invernales de MLB que “hemos visto cómo una de las tiendas de joyería de Grandes Ligas se ha convertido en una casa de empeño”.

Aunque Boras declinó personalmente hablar sobre Derek Jeter, uno de los nuevos dueños y CEO de los Marlins, él dijo que MLB necesita mejorar su proceso de evaluación de venta de los equipos.

Los Marlins salen de sus diamantes, de sus estrellas

Jeter, quien se asoció con el multimillonario hombre de negocios Bruce Sherman para comprar los Marlins de manos de Jeffrey Loria en octubre, ya ha hecho cambios para salir del actual JMV de la Liga Nacional Giancarlo Stanton, el intermedista dos veces Todos Estrellas Dee Gordon y el jardinero Marcell Ozuna para reducir nómina. El siguiente en la lista podría ser el jardinero Christian Yelich, que es cliente de Boras.

“Tienen una comunidad allá abajo que creció conociendo cuatro o cinco jugadores estelares”, dijo Boras. “Ellos tenían un tremendo cuerpo de jardineros. Ellos tienen un nuevo estadio. Ellos tienen una emoción que han ido conociendo. Ellos sufrieron una gran tragedia y pérdida con (la muerte de) José Fernández. Como comunidad, ellos se unieron alrededor de ese equipo.

“Uno esperaría que MLB evaluaría los nuevos dueños para que el que llegue pueda comenzar a añadir elementos. (En cambio), ellos llegaron y comenzaron a redirigir, así que no es como una tienda de joyería en la que proteges tus diamantes. Te conviertes en una casa de empeño que intenta pagar el alquiler del edificio.

“Pienso que los mercados de Grandes Ligas se afectan con esto. Pienso que es algo decepcionante para los jugadores que han ido creciendo unos junto a los otros. Uno siempre escucha a la gente hablar sobre el desarrollo y el crecimiento dentro de una organización. Ese proceso se había exhibido y estaba funcionando con gran nivel en Miami, y básicamente el mismo ha quedado redirigido al pago de la deuda – a pagar por el precio de compra de la franquicia, en vez de darle a la base de fanáticos algo con lo cual sentir esperanza”.

Complacencia con los dueños de los Marlins

Luego que Jeter y Sherman compraran a los Marlins por $1.2 mil millones, el comisionado de MLB Rob Manfred dijo que se sentía complacido con el precio de compra de la franquicia. Manfred dijo además que el nuevo grupo de dueños de Miami no debía ser juzgado demasiado pronto por intentar recortar obligaciones salariales a largo plazo que fueron acordadas por el régimen anterior.

“Pienso que es importante que los nuevos dueños lleguen, evalúen el estado de su franquicia y decidan hacia dónde quieren ir a largo plazo y que emprendan ese camino con una hoja en blanco”, dijo Manfred durante las reuniones de gerentes de MLB en noviembre. “Sean cuales sean las decisiones que tomen, espero que los fanáticos en Miami le den a Bruce y Derek una oportunidad de demostrar cuál es su plan para el futuro de la franquicia”.

Jeter, quien fue reverenciado como jugador durante sus 20 años de carrera con los Yankees, ha sido atacado duramente por lo que se percibe que son pasos en falso desde que comenzó a trabajar con los Marlins. En una conferencia de prensa el lunes, Stanton hizo varias críticas a la forma en que los Marlins manejaron su traspaso a Nueva York.

Los Marlins no quieren hacer negocios

Jeter no asistió a las reuniones invernales esta semana. Generó varias críticas el lunes en la noche cuando las cámaras de TV lo mostraron asistiendo al partido entre los Miami Dolphins y los New England Patriots mientras los oficiales de Marlins estaban en Lake Buena Vista haciendo negocios.

“Ciertamente con la visibilidad de la estatura de Derek como jugador, la gente se hace preguntas sobre su proceso de toma de decisiones”, dijo Boras. “No me queda claro si estas decisiones han sido de él. Él no es el dueño principal. Ciertamente es parte del grupo de dueños. Pero probablemente haya contratado gente para hacer eso.

“Desde lejos, cuando me estoy preparando para acostarme durante las reuniones invernales a las 4:30 de la mañana y veo lo más destacado y veo un dueño en un partido de la NFL, algo me dice que él ha contratado a alguien más para administrar la construcción del equipo. Para ser justo con él, realmente no tengo una proclamación de lo que es su participación – para saber realmente cuál es su toma de decisiones en los Marlins”.

ESPN / Noticia al Día