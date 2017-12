diciembre 8, 2017 - 8:59 am

“Uno está rodeado de varones y necesita cariño”. Esta fue la confesión cruda e impactante que realizó Fernando Yañez, un sacerdote mendocino acusado de abusar sexualmente a dos menores mientras administraba un hogar de niños en Monte Comán, provincia de Mendoza, Argentina.

Yañez, un cura católico, había sido condenado por la Justicia en 2014 a raíz de una denuncia penal presentada por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).

Una jueza dio por probado el “abuso sexual simple” agravado por estar encargado de la guarda de las presuntas víctimas y “por ser ministro de culto”.

Sin embargo, tras el pago de una fianza, el cura acusado quedó en libertad y siguió al cuidado del Hogar San Luis Gonzaga, con siete jóvenes a su cargo.

El nombre de Yáñez se había hecho público antes de que saltara el caso de los menores a la opinión pública, por la mala relación que tenía con el organismo que lo denunció.

Irregularidades en el albergue

El ente estatal lo había acusado de presuntas irregularidades detectadas en el lugar, lo que motivó la separación del sacerdote y la toma de posesión por parte de la DINAF, a raíz del convenio que había entre ambos.

Pero lejos de solucionarse, los problemas siguieron. La dirección de la Niñez fue reiteradamente acusada por las condiciones de abandono hacia los niños y la falta de pago de salarios con los trabajadores.

Por este motivo, en agosto del año pasado se rescindió el convenio y el cura volvió a administrar el albergue.

La polémica se reavivó este martes, a raíz de un audio que hizo público el Canal 7 de Mendoza y en el que se escucha la voz de Yañez y de otros dos internos hablando de los casos de abuso.

Audio escandaloso

“Yo lo vi, Padre, cuando se sacó la ropa, yo vi que le tocaba el traste, tuve que hablar porque la situación no da para más, nadie lo está juzgando pero si le pinta eso, si le gustan los hombres usted deje los hábitos”, le aconseja un joven a Yañez.

Inmediatamente, el cura contesta: “Uno está saturado y revienta por algún lado”, a lo que el muchacho le recrimina el hecho de que sean menores. “Tiene 18 años no es un chico, y he pedido que me los saquen, que los alejen de mí porque padezco tanta presión y amarguras, que ya no soporto más”, es la rápida contestación del sacerdote.

En la conversación, el joven insiste en que lo vio manoseando a uno de los internos y le recomienda: “Usted dice que hay que controlarse, pero usted no se controla”.

Pero Yáñez parece no estar al tanto de la gravedad de la acusación y responde con una confesión increíble: “Uno está rodeado de varones, antes del seminario me encamé mil veces. Pero ahora aquí uno los quiere y se desborda ese sentimiento. Puede ser que me haya dado vuelta, he llegado a una situación que no doy más, la tentación es más grande. Necesito cariño, yo no puedo más, necesito cariño de alguien y lo busco en un hombre”.

El audio, que se hizo público por el canal de televisión mendocino, se viralizó a través de los medios y las redes sociales en cuestión de minutos.

Enterado de la noticia, Yañez intentó hacer un descargo a través de la Radio Nihuil, de Mendoza, asegurando que el audio en cuestión había sido editado y que se trataba de una maniobra política para perjudicarlo.

“Yo dije que lo que necesitaba era cariño y que no había que confundirlo con sexo”, dijo el sacerdote, quien aseguró que “se sabrá la verdad en el juicio”.

