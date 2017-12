Rubén Limardo cosecha medalla de plata en la International Epee Cup 2017

diciembre 19, 2017 - 8:05 pm

La última competición de 2017 para Rubén Limardo finalizó con un nuevo podio para su carrera deportiva: la medalla de plata en la MK Fencing Cup Epee, disputada en los Emiratos Árabes Unidos, donde el campeón olímpico de la espada masculina de Londres 2012, disputó la final.

Limardo inició como el mejor sembrado de esta competencia en la que participaron tiradores de 12 países.

Feliz con el resultado en Dubái

“Estoy muy contento por este resultado por que me permite saber que estamos llegando a nuestra mejor forma. Esta competencia es muy dura ya que siempre vienen campeones mundiales y atletas que han estado en final de 8 en los Juegos Olímpicos. Hoy me sentí muy bien, quizá en la final fallé un poco en la táctica, sin embargo lo importante es que me encuentro sano y en forma para dar continuidad a la temporada ya en 2018. Ahora toca descansar un poco y ponernos listo para en enero seguir compitiendo” indicó.

El criollo sólo perdió un combate durante toda la competencia, contra el representante de Estonia Sten Prinits, con quien cayó por 14 a 10 Antes dejó en el camino a Ibrahim Abdelazi de Emiratos Árabes, Vychaleslav Voroni de Rusia, Ivan Zafiriv de Bulgaria y Emir Alimzahnov de Kazajistán.

Entre los 15 del mundo

“Voy a terminar dentro de los primeros 15 del ranking mundial, específicamente en el puesto 13, pensando ya que la Copa del Mundo de Heidenheim en Alemania será nuestro punto de partida hacia un objetivo que me he planteado como es el campeonato del mundo. Es la medalla de oro que me falta para lograr todo en la esgrima y se que estamos trabajando fuertemente para eso. Desde aquí tomamos el impulso suficiente para ir por ese mundial”, finalizó Rubén Limardo .

Nota de Prensa