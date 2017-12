Rivaldo sobre el pasillo al Madrid en el Clásico: “Es normal por respeto al campeón”

diciembre 19, 2017 - 10:53 am

El emblemático Rivaldo participó de un acto publicitario en el Camp Nou del FC Barcelona y, en un sustancioso encuentro con los medios, aseguró que, “por respeto al campeón” sería normal que el club culé hiciera el pasillo al Real Madrid, reciente monarca del Mundial de Clubes, este sábado en el Clásico de La Liga en el Santiago Bernabéu.

“Es difícil de decir porque yo estoy fuera y ya no soy jugador del Barça. No sé cuál es la decisión de la directiva. Si se tiene que hacer, se hace. Es normal por respeto al campeón”, aseguró el exfutbolista brasileño que militó en el Barcelona desde 1997 hasta 2002.

Días atrás, el astro portugués del conjunto merengue, Cristiano Ronaldo, afirmó que le gustaría que los culé pasillearan a su club

“Me gustaría que el Barcelona nos hiciera pasillo. Sería bonito”, dijo el luso.

De tú a tú con CR7 y Messi

“Rivo” también habló sobre la actualidad del balompié mundial y la competencia que mantienen CR7 y Lionel Messi, asegurando que, de jugar en la actualidad, podría competir contra ese duopolio por el Balón de Oro y que hoy día pareciera que la disciplina careciera de más jugadores a gran nivel.

“En mi época teníamos muchos jugadores. Yo, Figo, Totti, Del Piero. Ahora sólo se habla de ellos. En esta época de hoy, yo habría ganado más de un Balón de Oro. Que Cristiano Ronaldo y Messi tengan tantos balones, demuestra que los otros no son tan buenos. Que marquen más goles que partidos, indica que las cosas no están bien. Me gustan mucho los dos, pero creo que es una señal de que las cosas no están bien en La Liga”.

“No quiero polémicas, pero sí, creo que les habría peleado el Balón de Oro. Sólo se habla de ellos dos y un poquito de Neymar. No hay tantos jugadores de calidad como antes”, ahondó Rivaldo.

Sobre el Clásico, el exdelantero espera un partido con muchos goles: “Espero muchos goles, pero espero que haya un empate. Veo un 2-2 allí”.

