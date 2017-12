Reportan caída de Internet ABA y telefonía Cantv en varios sectores de Táchira

diciembre 4, 2017 - 4:45 pm

Usuarios de la red social Twitter reportaron este lunes 4 de diciembre que el servicio de Internet de ABA y el telefónico de la estatal de comunicaciones Cantv se encuentra caído en varias zonas del estado Táchira desde tempranas horas de la mañana.

Los sectores afectados según los reportes son Táriba, Rubio, La Concordia, Las Vegas, Cordero y Ureña. Hasta el momento la estatal no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales.

La problemática que afecta las comunicaciones del estado han impactado directamente en el comercio, que ha tenido que cerrar debido a las fallas del servicio para el uso de los puntos de venta.

Por otro lado, los pocos comercios que tienen el servicio activo en sus sectores se encuentran abarrotados ante la contigencia.

via @rcarmon27 : @ @Compuapex B/T. Sin servicio ABACANTV dsd temprano varios sectores dl Táchira.. #Tachira

via @GerraMM : @rcarmon27 @Compuapex En Rubio estamos igual, qué extraño #Tachira

via @mendoza4205 : @DayaActiva La Concordia también sin internet. Gastando los megas.. será q falta otra partida para otro satélite.

via @vivasnelly: @DayaActiva En Ureña dsd esta mañana no hay internet, y familiares de Merida me indican que alla… https://t.co/8L8WC9Ua7l

— Traffic TACHIRA (@trafficTACHIRA) 4 de diciembre de 2017