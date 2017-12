RÉPLICA: Mi exesposo Ángel González no tiene ninguna vinculación con la incautación de droga a funcionarios del Sebin en el Km 25 vía Perijá

diciembre 5, 2017 - 1:49 pm

ACLARATORIA

En relación con el artículo publicado el día 2 de Diciembre del año 2017, a las 5 y 34 de la tarde, por el Diario Noticia al Día, donde no aparece reseñada ninguna fuente en forma directa ni indirecta en el contenido de redacción del artículo, donde se afirma la participación de “ÁNGEL GONZALEZ, como el propietario de la droga que fuese descubierta a los cinco funcionarios en dos camionetas pertenecientes al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y según la fuente, fuera embarcada en las dos patrullas, en una finca ubicada en el Sector la Cachamana, en Machiques de Perijá; yo XIOMAIRINA COROMOTO MOLERO ROMERO, (datos que me reservo públicamente, para evitar futuras represalias sin embargo suministro al diario), comparezco en nombre y representación del ciudadano ANGEL GONZALEZ, quien es mi ex esposo (cuyos datos me reservo públicamente, para evitar futuras represalias sin embargo suministro al diario)y de este mismo modo:

HAGO SABER:

Que la afirmación efectuada en dicha Nota de Prensa, no se encuentra ajustada a la realidad, que muy por el contrario, dicha afirmación ha sido temeraria y ha puesto en riesgo, la vida de mi ex esposo, la de mi familia y mi propia vida, así mismo ha puesto en riesgo mis propiedades, las cuales son habidas con mi dinero y no el de mi ex conyugue y de forma licita, y presto a auditoria por cualquier Órgano del Estado.

En este orden de ideas participo que mi ex esposo con quien NO HAGO VIDA MARITAL, por encontrarme separada de hecho, sin embargo vela como buen padre de familia por el bienestar de nuestros hijos, no se encuentra residenciado en el país desde hace mas de dos años, producto de una serie de extorsiones sufridas y denunciadas ante los Organismos competentes, con nombre y apellido, en su oportunidad por parte de Funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub Delegación San Francisco, toda vez que pretendían extorsionarnos y ante la negativa familiar, fuimos objetos de detenciones injustas y allanamientos, tanto en mi vivienda como en la de mi padre, que también esta a mi nombre, al punto que fue llevada en forma ilegal mi menor hija quien cuenta con siete años de edad, hasta la sede del organismo policial a ver como me ingresaban en los calabozos y me maltrataban psicológicamente, siendo posteriormente liberada por no tener cargos que imputarseme.

Somos una familia trabajadora, y con dicha publicación sin base solida, lo que hace es abrirle la posibilidad a que los organismos policiales ya denunciados continúen con los atropellos y las extorsiones, mas aun cuando se involucra a un padre de familia como dueño de una cantidad de droga cuantiosa, es decir con vínculos con narcotráfico y con mafias policiales, lo que conlleva a una cadena de descréditos en contra de su familia, específicamente sus hijos que son quienes tienen el contacto con su padre.

Por todo lo anterior, por el cual desconozco públicamente en nombre de mi ex pareja, mis hijos tal vinculación con el narcotráfico y requiero de los medios de comunicación que antes de efectuar aseveraciones tan delicadas, aseguren una fuente directa, toda vez que del contenido de su redacción las consecuencias sociales, familiares, legales y patrimoniales pueden ser irreparables. No olviden ustedes como medio informativo, que existe la figura del tipo penal, de la imputación pública que será ejercido posteriormente con todos estos argumentos, prevista esta y sancionada en la norma adjetiva de nuestra legislación. De igual manera el titular de la acción penal en derecho fundamentales que ya tiene conocimiento de tales persecuciones.

Noticia al Día