Relato de un San Nicolás maracucho

diciembre 24, 2017 - 3:00 pm

En una Maracaibo donde no predominan las luces ni el decorado navideño, nos encontramos al ícono de la Navidad, ese es San Nicolas, Papá Noel o Santa Claus, el más esperado por los niños, un barbudo personaje que viste de rojo y deja regalos a los niños en noche buena.

No nació en el Polo Norte como se le conoce tradicionalmente, es oriundo del barrio Don Bosco de Maracaibo, desde muy temprano se levanta para quitarse el sueño que le deja la cama por la jornada del día anterior, pero con la intención de hacer soñar a más de uno que le llega a pedirle regalos y “algo más”.

Tiene cuatro años llevando el tradicional traje rojo, pero en este último año necesitó un poco de relleno en su vestimenta para cuidar la imagen del mejor amigo de los niños en la navidad, anteriormente pesaba más de 110 kilos, pero últimamente ronda los 85 Kilos, lleva varios huecos para ajustar su cinturón, algo que se ha visto común en más de un venezolano. Al quitarse el traje ya puede revelar su verdadero nombre: Douglas José Gonzalez, y nos confesó que lo primero que necesitó para llevar el nombre del emblemático personaje es la barba, se la comenzó a dejar crecer en mayo de 2009.

No hay forma que use trineo para movilizarse en Maracaibo, Gonzalez explica que las “cuchillas del carruaje de San Nicolás” no pueden circular por calles de la ciudad, ya que no hay hielo ni nieve, por lo que debe resolver agarrando “carrito por puesto”, o montándose en un bus, donde le ha tocado irse más de una vez de “banderita”.

Los que se le acercan le han pedido de todo. Él escucha siempre con atención para dar la mejor respuesta y poner su mejor cara para retratarse en una fotografía con los niños y adultos, en un reconocido centro comercial del Centro de Maracaibo, eso es parte de sus días en el mes de diciembre.

Es común que los niños le pidan juguetes, pero revela que el año pasado un niño de 5 años quería de regalo para navidad “el amor de su hermano” de 17 años, quien producto de los celos su hermano mayor lo rechazaba por siempre acaparar la atención de sus padres. El niño sentado en sus piernas solo quería que su hermano lo amara.

Este San Nicolás no escapa de los pedidos de regalos de los que ya no son niños, él celebra que muchos adultos sigan siendo infantes por dentro, y confiesa que más de una maracucha le ha pedido que le traiga el “amor de su vida”.

La tradición en Maracaibo no se pierde, San Nicolás se aparece en diferentes sitios de la ciudad para desearle a sus habitantes felices fiestas y bendiciones a todos los marabinos.

Fotos: José López

