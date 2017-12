Rafael Ramírez renunció como embajador de Venezuela ante la ONU

diciembre 5, 2017 - 1:30 pm

Este martes Rafael Ramírez renunció a su cargo como embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), así lo anunció el también ex ministro de Petróleo y ex presidente de PDVSA, a través de sus redes sociales.

“Debo informar que ayer, 4 de Diciembre de 2017, he renunciado, a solicitud del Presidente de la República, a mi cargo como Embajador Representante Permanente de Venezuela ante la ONU. Se me ha removido por mis opiniones, me mantendré, pase lo que pase, leal al Comandante Chávez!”, escribió Ramírez.

Ramírez, quien fungía como representante de Venezuela ante la ONU desde el 5 de enero del 2015, compartió el documento de renuncia en el que señala haber tenido una reunión con el canciller de la República, Jorge Arreaza, en el que aclara que se llevaron a cabo algunos acuerdos tras la solicitud del Presidente.

Quién es Rafael Ramírez

*Egresado de la Universidad de Los Andes en ingeniería mecánica (1989) con experiencia en el desarrollo, coordinación, gerencia en proyectos de ingeniería, procura y construcción en la industria petroquímica y gasífera.

*Fue el primer presidente del Ente Nacional del Gas (ENAGAS), cuya entidad es responsable de estructurar el Plan Nacional para el Consumo del Gas Natural, el diseño y desarrollo del mismo, igualmente promueve las políticas del estado para este sector.

*En julio de 2002 fue designado como titular del Ministerio de Energía y Minas por el presidente Hugo Chávez, este ministerio fue renombrado como de Energía y Petróleo, en enero de 2005. El 20 de noviembre de 2004, Ramírez fue designado presidente de empresa pública Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), una posición que mantuvo hasta el 2 de septiembre de 2014.

*El 21 de abril de 2013, en cadena nacional es reafirmado como Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y nombrado Vicepresidente del Consejo de Ministros para el Área Económica del Gobierno Bolivariano de Venezuela de Nicolás Maduro​ en octubre de 2013.

*Entre los familiares de Ramírez que llegaron a ocupar altos cargos oficiales se encuentra su esposa Beatrice Sansó de Ramírez, quien dirigió PDVSA La Estancia, proyecto cultural financiado por PDVSA. Hildegard Rondón de Sansó, suegra de Ramírez, es mencionada en un cable revelado por Wikileaks, en este se muestra una presunta presión en contra de los proyectos del Ministro de Comercio Eduardo Samán relacionado con la ley de patentes que este promovía en la que debilitaba a las farmacéuticas. Además, de Sansó trabajó como abogada externa a la que además PDVSA publicó un libro de su autoría. Su hermano Baldo Sansó fue consultor especial del ministro de petróleo. Su primo Diego Salazar Carreño es de acuerdo con un antiguo líder de izquierda, Douglas Bravo, gerente de la unidad de seguridad de PDVSA.

*El 2 de septiembre de 2014 es designado como Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, y el 26 de diciembre del mismo año, es removido de su cargo como canciller, para ser nombrado Representante Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas. Su puesto como canciller lo tomó Delcy Rodríguez. El 31 de mayo de 2017, fue electo como Presidente del Comité de Descolonización.

