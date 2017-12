Rafael Ramírez: “Lamento que mi renuncia haya sido por diferencias políticas”

diciembre 7, 2017 - 7:59 pm

El exembajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, considera que las cosas en el país “han salido muy mal” y que el tiempo juega en contra de la economía haciendo que los ciudadanos sufran.

En entrevista exclusiva para BBC Mundo, el expresidente de Pdvsa dijo que aspira regresar en algún momento a Venezuela y descartó que exista algún tipo de misterio en lo que concierne a su caso y a su salida de Estados Unidos. “Ahorita las cosas están muy polarizadas allá, así que voy a ir pensando muy bien las cosas”.

Ramírez comentó que durante su labor en la vicepresidencia económica alertó a las autoridades, al sector privado y al Psuv sobre lo que podría ocurrir económicamente en la nación; sin embargo, reveló que su plan fue abortado porque no contó con apoyo político y que su salida a la ONU se debió a que sus sugerencias fueron de alguna manera puestas de lado y no podía quedarse con el peso específico que tengo en el ámbito nacional.

“Comencé a escribir y cada artículo mío es muy centrado en el tema económico, la gestión del gobierno, el manejo del petróleo de Venezuela … esos artículos produjeron molestia, el presidente dijo que no se sentía cómodo con que yo siguiera en las Naciones Unidas, cosa que no tenía nada que ver con el tema económico, porque es un espacio para la defensa del país en el ámbito internacional. Pero obviamente se percibe como una diferencia política insalvable. Y al manifestarme esa molestia el jefe de Estado, no puedo seguir en el puesto. Por eso mi renuncia y lamento que haya sido por mis opiniones políticas”.

El hombre que ocupó el cargo de ministro de Petróleo por más de 10 años descarta que su salida del organismo internacional corresponda o tenga que ver con la detención de varios altos cargos de la estatal petrolera acusados de corrupción. “Desde principio de año estoy alertando que nuestra producción de petróleo cayó un millón de barriles al día. Cuando estaba en la industria petrolera dejé nuestra producción en tres millones de barriles, un poco más o un poco menos”.

“No sé qué está pasando en Pdvsa, pero estoy muy preocupado. Creo que hay un problema de gestión, de decisiones… Hay una conjunción de problemas que nos están afectando mucho”, acotó.

A su juicio, la corrupción no se reduce al mundo petrolero venezolano, “tiene que ver con el sistema cambiario, el sistema público, privado, que son los que tienen las instituciones financieras (…) Se desprestigia mucho al señalar que toda la industria petrolera es corrupta: eso no es verdad”.

Rafael Ramírez se declara inocente de cualquier acusación de corrupción en su contra “he llevado una vida estrictamente apegado a la conducta de Chávez en cuanto a mi honestidad y mi transparencia. Hemos estado apegados a los más estrictos controles. No tengo nada que temer en cuanto a mi función en la administración pública”.

Además, asevera que no ha conversado con las autoridades norteamericanas y no existe trato para colaborar con investigaciones de actividades ilícitas en Venezuela. “Nadie me puede acusar de que sea una persona que ha pactado, ni con los Estados Unidos, ni con nadie. Mi lealtad está con mi país y mis ideas. Por mis ideas soy capaz de correr cualquier riesgo”.

