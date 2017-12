Rafael Ramírez declaró a Panorama que podría ser candidato a la presidencia venezolana en 2018

diciembre 16, 2017 - 9:00 pm

El expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, que está siendo actualmente investigado por la Fiscalía, afirmó que tiene “todos los méritos” para ser candidato a la presidencia de Venezuela y señaló que, a su juicio, Nicolás Maduro ha tenido una incapacidad para gobernar.

En una entrevista concedida al diario Panorama y publicada este sábado, Ramírez contestó afirmativamente a la pregunta sobre si desea ser candidato a la Presidencia de Venezuela.

“Claro. Yo puedo ser un candidato alterno. Tengo todos los méritos para serlo, tengo toda la capacidad para sacar al país de esta situación, tengo toda la moral y el trabajo hecho junto al comandante – fallecido presidente Hugo- Chávez”, dijo.

El exjefe de PDVSA dijo también en varios audios que publicó en Twitter que le gustaría volver al su país para ofrecer una rueda de prensa, pero que algunos “amigos” militares le han llamado para informarle que lo esperando para detenerle.

Crítica

“Yo estoy fuera del país, menos mal que he gozado de la solidaridad de algunos países hermanos (…) que saben que lo está pasando en Venezuela violenta todo el Estado de derecho. Me dijeron todos los embajadores y autoridades de las Naciones Unidas no vuelvas a tu país si no tienes condiciones porque te van a detener porque ahí no hay el debido proceso”, apuntó.

El también exministro de Petróleo, que tiene una columna fija en Panorama, indicó que “no es verdad” que el Gobierno de Maduro esté atravesando las “peores situaciones”, porque “durante muchos años tuvimos el precio del petróleo muy bajo con una banda entre 21 y 28 dólares”, y en la actualidad ha pasado los 50 dólares.

“Aquí lo que hay es una incapacidad para gobernar, el presidente Maduro no ha podido con la situación del país, ha improvisado y lo que ha hecho es destruir el legado del comandante Chávez”, afirmó.

Acusaciones

El también exembajador de Venezuela ante la ONU hizo estas declaraciones tras defenderse de la investigación que ha iniciado la Fiscalía en su contra por unos documentos que lo incriminan “directamente” en “operaciones de intermediación de compra venta de petróleo”.

“El fiscal miente descaradamente cuando dice que encontró documentos que me involucran en operaciones de compra-venta de petróleo, eso es mentira”, dijo.

Asimismo, indicó que la Fiscalía no va a poder encontrar “nada” que lo implique con el caso de lavado de dinero a través de la Banca Privada de Andorra.

PDVSA

Ramírez acusó además al Gobierno de acabar con PDVSA, pues como lo ha venido advirtiendo a través de sus columnas, la situación en la estatal petrolera “es de colapso”.

“Hemos perdido 1.200.000 de barriles de petróleo diarios. El último reporte de la Opep indica que se perdieron 120 millones de barriles en un mes, eso es para que todo el país esté alarmado”, agregó.

Noticia al Día/Panorama