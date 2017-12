Rafael Palmeiro intenta regresar a las Grandes Ligas a los 53 años

diciembre 7, 2017 - 7:21 pm

El ex toletero cubano Rafael Palmeiro, quien tiene 53 años y jugó por última vez en 2005, dijo que está pensando en intentar un regreso al deporte.

Palmeiro le dijo al portal The Athletic que “no hay duda en mi mente que lo puedo lograr”.

Palmeiro, un primera base que fue cuatro veces Todos Estrellas, jugó para los Cachorros de Chicago, Rangers de Texas y Orioles de Baltimore en una carrera de 20 años, en la que consiguió más de 500 jonrones y 3,000 hits – apenas uno de cinco jugadores en toda la historia en conseguir dicha hazaña.

Rafael Palmeiro dio positivo en 2005

Sin embargo, dijo que todavía tiene algo que probar. La carrera de Rafael Palmeiro terminó en 2005, luego de haber sido suspendido en agosto por dar positivo al uso de esteroides. Fue uno de los primeros jugadores en el béisbol en ser suspendido por el uso de sustancias para mejorar el rendimiento.

Apenas meses antes, Palmeiro había testificado en una audiencia de un comité del Congreso de EEUU sobre los esteroides en el béisbol y dijo, “Déjenme ser claros en esto: Yo nunca he usado esteroides, punto. No sé cómo decirlo más claro que esto. Nunca”.

Palmeiro, quien se retiró calladamente del béisbol en septiembre de 2005 tras su suspensión de 10 juegos, siempre ha sostenido que nunca utilizó esteroides.

“Quizás 12 años más tarde, si puedo volver y probar que no necesito nada como un jugador viejo con un cuerpo viejo, quizás entonces la gente podría pensar, OK, quizás él no hizo nada de forma intencional”, dijo Palmeiro.

El jugador de posición más viejo en ser titular en las Grandes Ligas fue Julio Franco, quien tenía 49 años cuando se retiró en el 2007.

En Baltimore le quieren dar la oportunidad a Rafael Palmeiro

“Quiero probarme a mí mismo que lo puedo hacer a un nivel alto”, dijo Palmeiro, “y entonces retirarme con el buen sentimiento sobre mi trabajo”. El gerente de Baltimore Dan Duquette no quiso descartar por completo la posibilidad de darle una oportunidad a Palmeiro.

“Sería una historia interesante”, dijo Duquette. “Es como atarte los zapatos… Si puedes batear, entonces puede batear”.

En la actualidad el hijo de Rafael Palmeiro, Preston, es miembro de la organización de los Orioles, y promedió .253 con 13 jonrones y 77 impulsadas mientras juega la primera base para el equipo Clase A en Delmarva el año pasado.

ESPN / Noticia al Día