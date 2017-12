¡Que triste es la vejez cuando la acompaña la soledad! Abuelitos esperan el último mes de aguinaldo

diciembre 6, 2017 - 10:43 am

Miradas de deseperanza que anhelan solución a sus noches de insomnio bajo la noche oscura en improvisadas camas de cartón sobre la dura acera. El clamor de los abuelitos pensionados por el Seguro Social se hace eterno mientras esperan el pago del último mes de aguinaldo.

Se agrupan cada día para hacerse compañía en la que coinciden en que llegar a viejo en este país es vivir en soledad.

Ofrecemos este relato escrito por una abuela que perdió a cuatro de sus diez hijos y que describe la vejez en soledad.

“Qué triste es la vejez cuando la acompaña la soledad. Por eso digo: ¡Hijo, si vos volvieras, las puertas de tu casa no se han vuelto a pintar!, ¡Hijo si vos volvieras! Ya estoy más bajita sin lentes no leo y si doblo la cabeza me mareo y el sucio de la nevera no lo veo.

¡Hijo si vos volvieras! Aquel estante que en tu casa dejaste que mirabas con tanto orgullo, que limpiabas y le dabas brillo. Hoy en tus libros hay orquesta que solo cantan los grillos.

¡Hijo, si vos volvieras! Ahora quién arregla las gavetas de mi peinadora en el colchón de tu papá las ratas juegan pin pon y hay tanta basura en cada rincón.

Por eso es triste la vejez cuando la acompaña la soledad. Cuando se acerca la navidad ya no vienen mis sobrinas, no hay quien haga una comida en mi cocina, solo oigo la voz de mi vecina que dice: mira las estrellas, allá están los tres, Yelitza y Maribel están tejiendo, Henry está escribiendo un reportaje que mañana tiene que entregar. Deja que tus amigas las arañas tejan tus cortinas.

Por eso es triste la vejez cuando la acompaña la soledad”.

Heredia Rita Méndez de Fuentes