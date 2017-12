diciembre 7, 2017 - 10:10 am

“Si pasamos a octavos de final de la Champions League , me disfrazo del Zorro. Sé que no me creen, pero esto puede suceder”

Esa frase fue pronunciada por Paulo Fonseca, entrenador del Shacktar Donestk, antes del partido de este martes en el que su equipo venció al Manchester City, líder de la zona, por 2 a 1.

El triunfo le permitió a su equipo alcanzar los 12 puntos, asegurarse el segundo puesto en el grupo y clasificar así a los octavos de final de la Champions League. Al culminar el encuentro, se apersonó a la conferencia de prensa y cumplió su promesa.

“Esta es la rueda de prensa más divertida que he dado en toda mi vida, todo el mundo ríe y está feliz”, confesó, disfrazado del Zorro.

Espn