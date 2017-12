diciembre 20, 2017 - 5:00 am

Estamos de celebración de uno de los acontecimientos tecnológicos más importantes de la historia: el lanzamiento de la primera web. Hace dos décadas el CERN oficializó en un documento que la tecnología diseñada para la creación de la World Wide Web era a partir de entonces de dominio público.

Aquella idea había sido concebida por Tim Berners-Lee, un físico británico que pensó en la creación del lenguaje HTML (HyperText Markup Language), además de generar el protocolo HTTP y el sistema de localización de objetos en la web URL (Uniform Resource Locator).

Berners-Lee había trabajado en el CERN hasta 1980, año en que se incorporaría a la empresa privada. Nueve años después, el CERN era el nodo de Internet más grande de Europa, y debido a la necesidad existente de distribuir e intercambiar información acerca de las investigaciones, se propuso unir Internet con los lenguajes HTML, HTTP y el protocolo de localización mediante URL, para así llegar más adelante a la creación y difusión pública de la primera web.

La página inaugural no fue verdaderamente público cuando se puso en marcha en el CERN el 20 de diciembre de 1990 (que no ocurriría hasta agosto de 1991), y no fue mucho más que una explicación de cómo funcionaba el proyecto basado en hipertexto. Sin embargo, es seguro decir que esta página llana sentó las bases para gran parte de Internet – incluso ahora, usted probablemente sabe que una o dos personas que todavía piensan que la web es el internet.

¿Dónde están los creadores en 2015? Berners-Lee continúa tan fuertemente involucrado en web como siempre lo ha sido, dirigiendo el Consorcio World Wide Web que ayudó a crear. De hecho, él está trabajando duro para proteger la web abierta tanto contra la censura del gobierno y de los intentos de los de telecomunicaciones para aplastar la neutralidad de la red. El papel del CERN, sin embargo, ha cambiado un poco. A pesar de que todavía está envuelto en la investigación de redes (en concreto grid computing), es más a menudo conocido por romper partículas.

Tim Berners-Lee, el padre de la Web

Tim era ingeniero de software en el CERN y se dio cuenta que los científicos de todo el mundo tenían serios problemas para compartir información a través de un medio común, así que comenzó a trabajar en la que se convertiría en la primera web conocida.

El nacimiento de HTML, HTTP y las URL

Así, el 20 de diciembre de 1990, los miembros del CERN ya pudieron acceder a esa “simple” web que básicamente era texto y enlaces a más información, aunque no fue hasta el 6 de agosto del año siguiente, en 1991, cuando se hizo pública para personas ajenas al CERN, como ya dijimos en su 21 aniversario.

Hoy en día Berners-Lee ya no está en el CERN, pero sigue trabajando en el desarrollo de una Web abierta y justa, siendo el director del World Wide Web Consortium (W3C).

