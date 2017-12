¡Por grosero! Anthony Davis deberá pagar 25.000 dólares por insultar de esta manera a un árbitro (+Video)

diciembre 2, 2017 - 1:29 pm

En el calor de un juego de NBA a veces se olvidan los modales y el nivel de exposición en el que se está. Eso parece ser lo que le pasó al alero de los New Orleans Pelicans, Anthony Davis, quien protagonizó una escena subida de tono hacia el árbitro durante el juego contra los Minnesota Timberwolves.

Esa situación llevó a la NBA a multar a Davis por 25 mil dólares, tras considerar que insultó y abusó verbalmente del referí. Davis fue expulsado en ese encuentro, luego de recibir dos faltas técnicas en 15 segundos aunque no abandonó la cancha “de manera oportuna”.

Semana difícil

Es la primera vez que en la que carrera del alero (seis años) que es expulsado de un juego. Además de la cuantiosa multa a pagar, el ala-pívot deberá lidiar con una lesión en la ingle que sufrió esta madrugada en el último cuarto de la derrota 114-108 e ante Utah Jazz.

Anthony Davis get ejected & loses it on ref…AND BOOGIE COUSINS IS TRYING TO BE THE CALMING INFLUENCE.

BOOGIE COUSINS…THE CALM ONE.

BOOGIE!!!!

pic.twitter.com/edpOpGNTlz

— Nicky Football (@ESPN580Nick) 30 de noviembre de 2017