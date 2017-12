diciembre 5, 2017 - 8:28 am

Lesiones, retiros inesperados, mal comportamiento, imágenes con mujeres y hasta escándalos sexuales son algunos de los lamentables episodios que futbolistas élite de Brasil como Ronaldinho, Ronaldo, Adriano y más recientemente Robinho han protagonizado, manchando su imagen a la luz pública.

Acusado por presunta violación

Robson de Souza, conocido en las canchas como Robinho fue el último de los jugadores en firmar la lista negra. A sus 33 años ha sido a 9 años de cárcel por un caso de violación.

El tribunal dirigido por Mariolina Panasiti dictó sentencia contra el ex atacante del Real Madrid por asaltar sexualmente junto con otros cinco hombres a una mujer albanesa de 22 años en un club nocturno, el pasado 22 de enero de 2013.

Robinho tendrá derecho a varios niveles de apelación, como dictan las leyes italianas, antes de que se aplique la sentencia.

La página oficial de Facebook del delantero publicó un comunicado: “Sobre la noticia que involucra a Robinho en un hecho ocurrido hace algunos años, aclaramos que ya se defendió de los cargos, afirmando que no tenía ninguna participación en el episodio. Todas las disposiciones legales ya se están tomando sobre esta decisión en primera instancia”.

Ronaldinho, por discotecas, fotos impúdicas e irrespeto al Querétaro

Tras sellar sus etapas en Barcelona y Milan, el comportamiento de Ronaldinho dio un vuelco.

En 2014, “Dinho” viralizó en redes sociales una imagen en la que posa de pie, dentro de una piscina, acompañado de cinco mujeres en una posición comprometida. Inmediatamente, la foto tuvo tantos valedores como detractores, especialmente entre las mujeres y en particular entre organizaciones feministas.

Tres semanas después, el ganador de dos Balones de Oro, y en ese momento futbolista del Atlético Mineiro, se pronunció en rueda de prensa sobre el polémico momento. Ante la pregunta de un periodista, Ronaldinho de entrada le contestó con un “¿¡estás celoso?!”.

En la misma comparecencia, explicó que solo se trataba de una broma para un amigo que, lamentablemente, se hizo pública.

Jugando para el club mexicano Querétaro, en el 2015, Ronaldinho tomó la decisión de abandonar un partido, molesto por haber sido sustituido. Su equipo enfrentaba al Pachuca en el juego de ida de las semifinales del torneo Clausura 2015.

El desplante del brasileño se dio dos semanas después de que su hermano y representante, Roberto de Assis, declarara el interés de colocar al jugador en un equipo de la liga de la MLS.

Ronaldo Nazario, entre mordiscos y travestis

Siempre ha sido un “Fenómeno” en los campos de fútbol, pero su sello fuera de los terrenos también ha dejado algunos bochornosos capítulos.

El primero se produjo en 2008, cuando jugando para el AC Milan, debió comparecer ante una comisaría policial de Rio de Janeiro por un incidente con tres travestis, a uno de los cuales acusó de extorsión por exigirle una fuerte suma para evitar un escándalo.

El incidente tuvo lugar luego que el jugador asistiera a la victoria 1-0 del equipo de sus amores, el Flamengo, ante el Botafogo por la primera final del torneo de Rio de Janeiro.

Uno de los travestis, “Andreia Albertine”, acusó al ‘Fenómeno’ de haberle solicitado comprar drogas antes de sus servicios y exhibió los documentos del automóvil del jugador como prueba del vínculo momentáneo y la identidad del involucrado.

La versión de Andreia es que Ronaldo, que le aguardó en el motel con sus dos ‘compañeras’, quedó irritado cuando volvió sin la droga y se rehusó a pagarle.

Según el comisario policial Carlos Nogueira, dijo que dos travestis aceptaron un pago de Ronaldo pero el tercero exigió una fuerte suma y dijo que podía tratarse de un golpe para aprovechar la popularidad del jugador.

“La droga no apareció y cuando se descubrió que pidió 50 mil reales el travesti, Andreia, simplemente desapareció de la comisaría”, aseguró.

El jugador aseguró a la policía que buscaba ‘garotas de programa’ (prostitutas), pero en un error llegaron los travestis a los cuales igual accedió a pagarles 1.000 reales (USD 297) sin que prestaran servicios. Andreia sin embargo, le reclamó 50.000 (USD 29.761).

Un comunicado de la secretaría de prensa de Ronaldo indicó que “jamás” fue usuario de drogas y que nunca tuvo ninguna queja oficial en la policía en su contra, además de acusar al travesti por hacerle “víctima de un intento de extorsión”.

Y en 2015, Ronaldo volvió a ser dueño de la polémica. Todo por cuenta de un video en el que presenta, bromeando, a su supuesto novio, mientras un hombre le da besos en la mejilla y le muerde la oreja.

“¿Estás grabando?”, preguntó Ronaldo a un amigo que lo graba con un teléfono. Y luego el exfutbolista saluda a una amiga de nombre Pietra. Al instante aparece otro hombre que lo abraza y empieza a darle besos en la mejilla y le muerde la orejea mientras que Ronaldo lo identifica como Alvarinho y la voz en off, como el novio de Ronaldo.

Se conoció que el hombre que aparece dándole besos a Ronadlo es Alvarinho Garnero, hijo del presentador de TV y empresario Álvaro Garnero.

Alvarinho se pronunció en su cuenta de Instagram y dijo que para quién no sabe es muy fácil criticar y hacer conjeturas. Aseguró que él y Ronaldo tienen una relación de tío y sobrino.

Neymar, del “yo no perdí” en el 7-1 de Alemania, al abandono del Barcelona

Pese a su corta edad, Neymar Jr. ya colecciona varios episodios que no incluyen un balón. Su traspaso del Santos al FC Barcelona, con dinero de extraña procedencia, fue el primero de los papeles que rondó el entorno de ‘Ney’.

En el 2014, durante el Mundial de Brasil, su selección perdió con un histórico 7-1 ante la campeona Alemania. Previo a aquel duelo, el extremo del PSG, tras fracturarse la tercer vértebra de la columna por un brutal rodillazo del colombiano Camilo Zúñiga.

Luego de la humillante goleada de los germanos, en la que el público brasileño lució caretas de Neymar en apoyo a su lesión, el propio futbolista saltó en rueda de prensa y señaló: “No gané, ni perdí”.

“Yo no terminé la Copa del Mundo de la forma en que quería. Obviamente, quería culminar esa experiencia ganando el título. Pero no gané ni perdí. ¡No terminé la Copa del Mundo! Mi copa se acabó por una lesión muy grave e infelizmente tuve que pagar por eso”, dijo en declaraciones recabados por el portal RT.

En el reciente mercado de fichajes, julio, agosto y septiembre, Neymar se convirtió en la negociación más costosa del planeta, luego de que el PSG desembolsara 222 millones de euros por sus servicios deportivos. Pese a la cifra, el futbolista se marchó por la puerta de atrás de un Barcelona que no pudo reponerse al hecho en las primeras semanas y que acabó siendo vapuleado por el Real Madrid en la Supercopa de España.

Adriano, de “Emperador” a alcohólico

Llegó a ser el delantero top de Brasil para el planeta. Era apodado el “Emperador” y vivió dulces etapas de fútbol en el Inter de Milán, pero una depresión le apartó del balón y de una vida deportiva.

En una reciente entrevista concedida al diario AS, Adriano manifestó: “No sé si volveré al fútbol de alto nivel pero, no te voy a mentir, lo intentaré. Se que es difícil, que hay que ser muy constante y que no es fácil y menos, cuando hace un año y medio o dos que lo dejé pero no cuesta nada probar y ver si realmente puedo o no”.

Aseguró que el alcohol es “un problema del pasado”, aunque confesó que sigue bebiendo a diario. “Bebo igual que mis amigos cuando hacemos una barbacoa. ¿Si se beben una cerveza sólo? Eso es imposible. Ninguno consigue beberse nada más que una cerveza. También bebo whisky pero, no todos los días. Bebo miércoles, jueves, viernes y también el sábado. El domingo ya descanso.” confesó.

Adriano también confirmó que tenía relación con un traficante conocido como ‘Mica’, una polémica que surgió en 2008 a raíz de un regalo y que quiso cerrar. “Fue verdad. Es mi amigo. No fueron armas, drogas ni ninguna otra cosas. Yo le compré un regalo porque él se crió conmigo. Fue una moto” explicó.

Sobre su pasado, puso énfasis en su salida del Inter, provocada por una depresión a raíz de la muerte de su padre. Indicó que el Inter le facilitó ayuda psicológica pero que él no se vio “fuerte mentalmente” y que “necesitaba volver a Brasil.” “Cuando volví ya no era lo mismo. No tenía la misma fuerza de antes. La fuerza mental. Quería estar cerca de mi familia. Dejé Brasil y tenía mi familia lejos. Cuando te quedas solo comienzas a pensar en cosas que no quieres y es complicado” concluyó.

Romário y su “Thalita”

Siendo un diputado electo por el partido socialista de Brasil en 2013, el exjugador de fútbol Romário “fue fotografiado en el acceso a un club nocturno junto a “Thalita”, que se gana la vida con despampanantes posados para revistas destinadas a un público masculino”.

La imaen se divulgó como reguero de pólvora por las redes sociales, por lo que el jugador, convertido en un político conocido por sus cruzadas anti-corrupción, se vio obligado al paso para dar explicaciones.

“Hace algún tiempo ya dije que respeto el gusto personal de cualquier persona, pero insisto en que ¡a mí me gustan las mujeres!”, afirmó Romário en su Twitter.

En la red social dijo también: “Su nombre es Thalita. Es buena gente, es mi amiga y compañera, y también de algunos amigos… Dar por seguro, gente, que no habrá boda”.

La transexual tuvo que hacer su propia aclaración: “Soy una mujer, tengo el órgano sexual femenino y documentos como mujer. Si él (Romário) dice que le gustan las mujeres, yo lo soy. Soy una mujer y él ha salido conmigo. El sabe que soy una mujer”.

