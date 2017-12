Piloto de la Armada de Estados Unidos tuvo un encuentro con un OVNI

diciembre 19, 2017 - 11:20 am

El comandante David Fravor fue piloto de la Armada de los Estados Unidos durante 18 años. Y tardó más de 13 en contar lo que más le impactó durante su tiempo al frente de misiones en el aire. Fue un 14 de noviembre de 2004 cuando durante un vuelo divisó algo que reportó a las autoridades y que jamás olvidará. “No era de este mundo”, dijo ahora, al romper el silencio.

Fravor habló por primera vez del caso luego de que se conociera en las últimas horas el programa secreto del Pentágono de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas. En otras palabras: intentar determinar si existen los OVNIS. La experiencia del piloto fue uno de las claves para darle inicio al proyecto al que tuvieron acceso solo unos pocos.

“Puedo decirle, creo que no era de este mundo. No estoy loco, no he estado bebiendo. Ocurrió, después de 18 años de volar. He visto mucho sobre todo lo que se puede ver en ese reino, y esto no estuvo nada cerca”, señaló Fravor en una entrevista exclusiva con ABC News.

Ese 14 de noviembre marcaría para siempre al comandante. Estaba piloteando su FA-18 en una misión de entrenamiento por el sur de California, cuando súbitamente todo comenzó a ser extraño. Vio un objeto de unos 12 metros sin alas que volaba delante suyo. La velocidad que llevaba era increíble al mismo tiempo que érratica.

“No vi nada como eso en toda mi vida, en mi historia de vuelos que tuviera esa performance, esa aceleración… tengan en cuenta que esa cosa no tenía alas”, narró el militar. Los controladores aéreos reportaron objetos que caían a gran velocidad desde unos 25 mil metros de altura “en línea recta”. Todo el equipo estaba pendiente. Incluso desde las otras naves que formaban parte de la misión.

“Miramos hacia abajo, vemos un alboroto blanco en el agua, como algo debajo de la superficie, y las olas que rompen… pero vemos a su lado, y está volando y es este pequeño Tic Tac blanco, y se está moviendo: izquierda, derecha, adelante, atrás, al azar”, contó el piloto que aclaró que el comportamiento de esa nave desconocida no se asemejaba al de un helicóptero o el de un jet o un avión.

El resto de los aviones caza y el comandado por Fravor iniciaron una búsqueda. Pero en ese momento, como si supiera que iban tras sus pasos, el OVNI “aceleró rápidamente, superó nuestra altitud y desapareció”. “Cuando comenzó a acercarse a nosotros, cuando comenzamos a descender hacia él, estaba volando en forma alargada, por lo que era un Tic Tac, con el extremo redondeado yendo en dirección hacia adelante… No sé qué fue. No sé lo que vi. Solo sé que fue realmente impresionante, muy rápido y que me gustaría volarlo”, relató el militar.

La velocidad del objeto fue una revelación para todos. Ninguno que conocieran se acercaba siquiera a lo rápido que demostraba ser en sus maniobras. “No sé si fue una vida alienígena, pero diré que en el universo infinito, con múltiples galaxias que no conocemos, si somos el único planeta con vida, es un universo muy solitario”.

Infobae