Petroleros del Zulia femenino y Titanes sub 20 campeones en torneos de la AFEZ

diciembre 12, 2017 - 10:35 am

El estadio de Talento de Sur se vistió de gala para la primera fase de finales del Torneo Adecuación 2017 Copa Lino Alonso organizado por la asociación de fútbol del Zulia (AFEZ), cuatro finales se jugaron con una gran presentación por cada uno de los clubes.

Finales que se disputaron en las categorías Sub 6, sub 16 Libre Femenina y sub 20 masculina, donde la presidenta de la asociación Suying Olivares expresó su agradecimiento por el apoyo a cada uno de los clubes donde recalcó que esta nueva directiva está cumpliendo con el balompié regional en cada uno de sus compromiso adquiridos. Destacó el trabajo realizado durante el año 2018, donde el Zulia figuró en campeonatos nacionales gracias a la labor de cada uno de los clubes que trabajan por el balompié regional.

La fiesta de campeones la iniciaron los más pequeños en la categoría sub 6, partido disputado por los equipos del Deportivo La Popular y Centro Gallegos ganando el equipo de Deportivo la popular 2×1.

Petroleros del Zulia Femenino con doble campeonato

El Club de Petroleros del Zulia se llenó de fiesta con el doble campeonato en las categorías sub y libre de los equipos femeninos dirigidas por el técnico Cesar Díaz, el primer laurel ganado por la chica de la categoría sub 16, conquistando así su noveno campeonato en la asociación de fútbol.

La gran final en la sub 16 que la disputaron ante la oncena de Zulia F.C “A”, con marcador de 2×0, con dianas anotadas por Lilimar Palencia y Yugdany Cardona para alcanzar el campeonato a nivel regional.

La chicas de la sub 16 que llegaron a esta gran final jugando la serie de eliminatoria con cuatro triunfos, sumando 12 puntos, ganando en semifinales al equipo de Zulia F.C “B” 7×0.

En el cuadro de honor de la premiación el equipo de Petroleros sumo otro trofeo al ganar como mejor goleadora la jugadora Yugdany Cardona anotando 13 goles durante el torneo adecuación.

Femenino Libre gana su onceavo trofeo

Las guerreras de Petroleros del Zulia en la categoría libre sumaron su onceavo trofeo en de la asociación de fútbol al ganar en un gran encuentra al equipo de Talentos del Sur.

La chica de petroleros conquistaron el trofeo de campeonas con marcador de 3×0, con goles anotados por María Gómez a los minutos 28 y 70 y por Nathali escalona a los 46.

Las guerreras jugaron cuatro encuentros con tres ganancias y una derrota, clasificando como mejor primero con nueve puntos.

El equipo campeón sumo el trofeo de mejor goleadora del torneo por intermedio de María Gómez anotando 11 goles.

Titanes sub 20 campeón en duelo de penales

La final de la categoría sub 20 jugada entre las oncenas de Titanes F.C y Sabana Grande F.C, brindando buen espectáculo futbolístico jugando en tiempo reglamentario culminado empatados a cero goles decidiéndose la gran final en duelo de porteros desde el cobro de los 12 pasos.

La tanda de panales ganada por la oncena de Titanes 4×3 con goles anotados por Luis Sotero, José León Juan Piña y Juan Valbuena El tiro cobrado por Richard Bodington fallando con gran atrapad del portero de Sabana Grande Jorge García.

Por el equipo de Sabana grande anotaron Gyovani Villegas, Hernán Sandrea, y Owel Pacheco, con un gran trabajo del guardameta de Titanes Leonel Polanco logrando desviar los tiros de Milco Martínez y Leonel Polanco.

Con esta gran fiesta de finales del Torneo Adecuación culmina la primera fase de finales, para el año 2018 culminará el Torneo con la segunda fase de finales en las categoría Sub 8-10-12- 14- 16- 18.

Noticia al Día