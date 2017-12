Pedro Pablo Fernández retira candidatura al municipio Baruta

diciembre 5, 2017 - 11:19 am

Pedro Pablo Fernández anunció este martes que se retira formalmente de su candidatura a la alcaldía de Baruta, e indicó que su “proyecto personal no cuenta, lo que cuenta e importa son los venezolanos“.

A través de su cuenta en twitter señaló que lo que quiere “es dar mi testimonio de desprendimiento, pero esto no significa que me olvidaré del municipio”, y reiteró que el no dejará perder la alcaldía.

Dijo que “el país está necesitando un liderazgo político que no busque su interés, si no que trabaje en función de los intereses del colectivo, que ponga por en sima del proyecto personal a Venezuela”.

