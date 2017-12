Papa Francisco: “Nunca hables con Satán, es más inteligente que nosotros”

diciembre 14, 2017 - 11:58 am

El papa Francisco instó a “no dialogar con Satán” porque “es más inteligente” y “si te envuelve te pierdes”.

En una entrevista ofrecida a un medio católico, el pontífice se refirió al maligno como un ser educado: “Él siempre pretende ser educado con nosotros. Es educado con los sacerdotes, con los obispos. Si entra en nosotros y no nos damos cuenta a tiempo, acabará mal”, le explicó al presentador.

Además, aseguró que hay que tener cuidado con Satán, ya que no se trata de una cosa difusa, sino que es una persona, y apuntó que es más inteligente que nosotros. “Él es malvado. No es como la niebla, es una persona. Uno no debe hablar con Satanás: si empiezas a hablar con él, estás perdido. Es más inteligente que nosotros, te hace dar vueltas a la cabeza y te pierdes”.

A principios de este año, Francisco hizo declaraciones similares cuando aconsejó a los sacerdotes recurrir al exorcismo si se enfrentan con confesiones perturbadoras. Un buen confesor tiene que ser “un hombre de discernimiento”, sobre todo cuando se encaran “trastornos espirituales reales”, aseveró el pontífice ante un grupo de clérigos que participó en un curso de la Penitenciaría Apostólica, uno de los tres tribunales del Vaticano.

RT