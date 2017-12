Paolo Guerrero insiste: “FIFA ya había descartado consumo de drogas. Soy inocente”

diciembre 11, 2017 - 11:35 am

Paolo Guerrero está viviendo, muy seguramente, los peores días de su vida. Sin embargo, el atacante peruano no baja los brazos y continúa confiado en que probará su inocencia.

El ídolo inca y capitán de Perú ha sido suspendido por la FIFA por un periodo de un año luego de dar positivo por un metabolito de cocaína en un control antidopaje.

El “Depredador” rompió el silencio, y, en una entrevista a un medio brasileño, afirmó que probará su inocencia y consideró que la FIFA ha actuado un “poco” injusta en su caso: “Creo que por la repercusión y porque se trató de mí, actuaron de esa forma. Creo un punto injusto”.

Indignado y golpeado emocionalmente

Guerrero, ausente en el partido que le dio el boleto a la repesca a Perú y posteriormente en el repechaje, no entiendo como si la FIFA ya había desestimado el uso de drogas, ahora le culpan.

“Soy inocente, no consumí ningún tipo de cocaína. No voy a ser un loco de tomar un mate de coca porque sé que me va a perjudicar. En Argentina tomé un té negro con limón porque estaba con gripe. En Perú tomé uno para la digestión que me recomendaron, un té de anís. No culpo a nadie, pero la sustancia podía estar en una jarra o en una taza”, declaró Guerrero, quien aclaró que tampoco tomó infusiones de hojas de coca.

“Siempre me dediqué, soy profesional. La propia FIFA ya ha descartado un posible consumo de drogas, no pueden decir ahora que soy culpable”, declaró el delantero que ve como se desvanece la posibilidad de ir al Mundial con su país que llevaba 36 años sin clasificar.

Incluso el de Rusia 2018 podría ser la última oportunidad de Paolo de asistir a una Copa del Mundo. El futbolista tiene 33 años.

El positivo se detectó en un control realizado el pasado 5 de octubre en Buenos Aires, tras el partido eliminatorio entre Argentina y Perú.

“Estaba entrenando fuerte, solo, que es el peor. Imagina entrenar solo en el club, no ver a nadie. No ver a mis compañeros y sólo entrenar con preparador físico y yo en el campo. Chutar al gol y no tener portero. ¿Sabes qué es esto? Para mí es lo peor que estoy pasando en mi vida”, dijo Paolo Guerrero, en referencia al momento de desesperación que atraviesa.

“Me dañaron profesionalmente, estoy indignado con FIFA. Tomé un té de anís en Perú porque estaba con indigestión. En Argentina tomé un té negro con limón y miel, por gripe. No culpo a nadie, pero la sustancia puede estar en una jarra, en la taza” Guerrero en @globoesportecom pic.twitter.com/XT7lZ3X3P5 — Pasión Fútbol (@PasionFutbolFC) 11 de diciembre de 2017



Noticia al Día