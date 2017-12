No lo detiene nadie: Harden sigue líder de la anotación en la NBA

diciembre 11, 2017 - 4:16 pm

El canastero James Harden, de los Houston Rockets, continúa líder de la anotación en la NBA en la temporada 2017-2018 con 32,1 puntos por juego.

Por su parte, el pívot Andre Drummond, de los Detroit Pistons, continúa al frente de los reboteadores con 15,3 capturas por juego, mientras que Russell Westbrook (OKC) se hace del comando en las asistencias con 9,9 por encuentro.

La última victoria de los Rockets en la cancha de los Portland Trail Blazers (117-124) ha situado a la franquicia liderada por Harden como el mejor equipo de la NBA con 20 victorias y cuatro derrotas.

Además, “La Barba” ha entrado en la historia del conjunto de Texas al ser el primer jugador en su historia que anota 40 o más puntos en 40 ocasiones tras sumar 48 en Portland.

James Harden has scored 40+ PTS in a game for the @HoustonRockets 40 times. That’s the most 40-pt games by any player in franchise history. pic.twitter.com/TxwBlAFs49

— NBA.com/Stats (@nbastats) 10 de diciembre de 2017