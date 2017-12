No aceptaba que su expareja lo dejara y por eso la mató de un disparo en la cabeza en Ciudadela Faría

diciembre 10, 2017 - 4:38 pm

La muerte de Celinet de Los Ángeles Mengual Agamez, de 27 años, fue un acto de venganza de su expareja Eddy Barboza, quien no soportó que la joven se separara de él y que actualmente intentara rehacer su vida al lado de otra persona.

Fue este domingo, cuando dominado por los celos y bajo los efectos del alcohol, esperó que la joven ama de casa regresara de una fiesta, de la cual salió alrededor de las 11.00 de la noche de este sábado, y cuando intentaba ingresar a su casa, en el barrio Villa Chiquinquirá II, en Ciudadela Faría, la interceptara y le disparara en la cabeza.

Carlos Mengual, hermano menor de Celinet, manifestó que la noche de este sábado Eddy llegó a la casa de un vecino de Celinet, donde él se encontraba, y se quedó tomando licor con los vecinos al ver que ella salía. “Yo me fui a acostar porque mi mamá me llamó. Además mi esposa y mi hija estaban solas y me fui a acompañarlas. Fue esta mañana cuando me despertaron y la encontré tirada en la puerta de la casa”, detalló entre sollozos a las afueras del Cicpc.

Lo tenía planeado

Carlos cree que su excuñado Eddy tenía planeado lo que iba a hacer. Desde que se separó de su hermana éste la buscaba y la asechaba buscando una reconciliación, pero Celinet nunca quiso regresar con él y seguir creciendo como familia.

Eddy, quien desde hace años trabajaba como custodio en una empresa de blindados, nunca traía consigo un arma, hasta desde hace una semana, cuando se traía el revólver de reglamento que utilizaba en sus jornada diarias.

Carlos señaló que en reiteradas ocasiones se lo prestó, pero no tenía balas. Esta vez fue diferente. El sábado recargó el arma con una bala, la que utilizó para darle muerte a Celinet, y lo traía consigo toda la noche. Esperó que llegara para abordarla e interrogarla.

Tras una breve discusión, donde el pequeño de cinco años, hijo de la pareja salió de su casa, Eddy en medio de la rabia sacó el arma de su cintura y le disparó delante de su hijo para luego huir.

Carlos y otra de sus hermanas auxiliaron a Celinet y la llevaron hasta la Emergencia del Hospital Universitario de Maracaibo, donde murió a los pocos minutos de su ingreso.

Tras la muerte de la joven ama de casa, funcionarios del Eje de Homicidios se activaron y capturaron a la ex pareja, en su residencia. Actualmente se encuentra en la sede del Cicpc vía al Aeropuerto.

Sobre la joven se conoció que residía junto a sus padres y tres hermanos en la casa donde fue asesinada, en el barrio Villa Chiquinquirá II; tenía un hijo de cinco años y actualmente estaba trabajando por su cuenta llevando mercancía a Colombia.

