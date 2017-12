Niñera musulmana que decapitó a niña de 4 años “por orden de Alá”, habló tras las rejas

diciembre 7, 2017 - 6:44 pm

Luego de haber sido detenida por haber decapitado a una niña de cuatro años, la cual estaba a su cuidado, habló desde la prisión y por primera vez dijo que estaba arrepentida de lo que había hecho.

Fue en febrero del año en curso, cuando Gyulchehra Bobokulova, de 38 años, cometió el brutal asesinato, no conforme con haber arrancado la cabeza a la pequeña, también salió a la calle con ella en la mano y gritando “Allau Akbar, lo que significa “Dios es grande”.

Según la mujer musulmana el asesinato lo había cometido por orden de Alá, y ahora después de algunos meses bajo prisión dijo:

“Hice lo que no debía. Me arrepiento de ello. Ahora estoy aquí, sin mis hijos ni nadie que me necesite””.

La mujer señaló que tiene que someterse a un tratamiento de tres años de manera obligatoria y luego la dejarán ir.

Asimismo señaló que exigió a las autoridades que la deporten a Uzbekistán, su país natal para poder cumplir ahí su condena.

Es poco probable que ella enfrente un juicio por asesinato, ya que los psiquiatras le detectaron problemas mentales, con los cuales según la justicia de ese país no debe ser juzgada como asesina.

Sin embargo no ha logrado salir, ya que un juez logró que se le otorgara más tiempo para que sea investigada por vínculos con el terrorismo.

Macabro asesinato fue un acto de venganza.

Según las declaraciones de ella misma, en un interrogatorio hecho por las autoridades rusas, el asesinato fue un acto de venganza contra el presidente Vladimir Putin por los ataques aéreos rusos en Siria.

Los primeros reportes del asesinato indicaron que la responsable de este hecho era la niñera de la menor, quien esperó que los padres abandonaran el apartamento y posteriormente mató a la menor y prendió fuego al lugar.

Gracias a las cámaras de vigilancia, la Policía pudo observar el rostro de la fémina, lo que facilitó su captura, además, informó que el cuerpo de la niña sin cabeza fue encontrado en un apartamento.

Actualmente se encuentra en manos de las autoridades, esperando a que le dicten sentencia.

Debate