Nibali sobre Froome: “No es un gran día para el ciclismo”

diciembre 13, 2017 - 1:33 pm

“No es un gran día para el ciclismo”, estimó este miércoles el italiano Vincenzo Nibali, segundo en la Vuelta a España-2017, después del anuncio del control antidopaje “anormal” del ganador de la carrera, el británico Chris Froome.

“Es evidente que no es un gran día para el ciclismo y tampoco lo es para mí. En lo que concierne a este caso no entro en detalles. Quiero esperar a conocer las conclusiones”, declaró Nibali, citado por varios medios italianos.

“Si se confirma el control positivo, ello no me devolverá la emoción de ganar de nuevo la Vuelta y no poder subir al cajón más alto del podio en Madrid”, añadió el italiano en la página de internet especializada en ciclismo Tuttobiciweb.

Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, dio positivo por Salbutamol, un medicamento contra el asma, en un control antidopaje efectuado en la 18ª etapa de la edición 2017 de la Vuelta.

El británico se expone a una sanción que incluya la pérdida de su victoria en la Vuelta, aunque por el momento no pesa sobre él “una suspensión provisional”, debido a la naturaleza especial de la sustancia encontrada.

Si su victoria en la Vuelta le fuese retirada, sería el nombre de Nibali el que figurase en el palmarés.

AFP