Netflix despide a otro actor por acusación de abuso sexual

diciembre 5, 2017 - 10:07 pm

“Ayer fue el último día de Danny Masterson en la serie y la producción se retomará a principios de 2018 sin él”. Con estas palabras ha anunciado un portavoz de Netflix la salida de uno de los protagonistas de su comedia ‘The Ranch’. El actor que se hizo famoso en ‘Aquellos maravillosos 70’, donde coincidió con su actual compañero de reparto Ashton Kutcher, ha sido sacado de la serie debido a que la policía de Los Angeles está investigando cuatro acusaciones de violación que presuntamente sucedieron a principios de la década de los 2000.

Sin embargo, el despido de Danny Masterson de ‘The Ranch’ no ha sido tan fulminante como el de Kevin Spacey en ‘House of cards’. Ni muchísimo menos. Netflix estrenará el próximo 15 de diciembre los diez episodios que conforman la segunda parte de la temporada 2 de la serie en la que veremos al actor y, además, estará presente en otros diez capítulos de la temporada 3, que han sido los que Masterson y sus compañeros han rodado hasta esta semana.

Por su parte, el actor ha mostrado su disconformidad ante este anuncio y se ha defendido: “Obviamente estoy muy decepcionado por la decisión de Netflix de eliminar mi personaje de ‘The Ranch’. Desde el primer día he negado estas horribles acusaciones contra mí. Nunca se me ha imputado ningún crimen y ni mucho menos me han condenado. En este país supuestamente uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Sin embargo, en este actual clima político, parece que ya eres culpable desde el momento en el que eres acusado. Lo entiendo y espero poder limpiar mi nombre de una vez por todas”, concluye.

La polémica en torno a Danny Masterson viene de lejos: en 2004 una mujer le denunció por violación, pero el caso no fructiferó. Sin embargo, en 2016 se reabrió la causa cuando otras tres mujeres alegaron que habían sido violadas por el actor de ‘The Ranch’. Los testimonios de estas mujeres no fueron muy tenidos en cuenta en su momento por ser cienciólogas -religión que también profesa Masterson- pero hoy por hoy la investigación policial sigue su curso.

Agencias