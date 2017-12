Nercely Soto a NAD: El atletismo zuliano tiene generación de relevo pero necesita apoyo

diciembre 3, 2017 - 12:32 pm

Con participación en dos Juegos Olímpicos – Londres 2012 y Río 2016 – siendo semifinalista en la edición más reciente de los cinco aros, la velocista zuliana Nercely Soto continúa siendo referencia principal del atletismo en el estado y pliego fuerte del equipo nacional.

Su cierre de temporada fue bastante positivo. La “negrita” se colgó cuatro medallas en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta. Tres fueron de oro: 200 metros planos, 400 m planos y relevo 4×100 m y el bronce en la posta 4×400 m.

Premio merecido para un año que inició de manera muy atropellado debido a las lesiones y al poco roce competitivo internacional que tuvo.

Los registros que dejó en el evento en el hermano país también la dejaron satisfecha. La experimenta corredora estuvo muy cerca de sus mejores marcas personales.

La velocista zuliana conversó en exclusiva con NAD sobre su performance en los Bolivarianos y sus proyectos a corto y mediano plazo.

También habló sobre la actualidad del deporte de pista y campo en el país y en su región. Con tantísimo recorrido y reconocimientos, nadie mejor que ella para evaluar las riquezas deportivas que tiene el Zulia y lo que falta para seguir reproduciendo más “Gacelas”.

Para Soto, aunque en el presenta ella y Alberth Bravo -Londres 2012 y Río 2016- son los máximos exponentes de la disciplina en la región, el Zulia sí tiene generación de relevo pero para consolidarse necesitará todo el apoyo posible.

Sobre su futuro en el atletismo, asegura que el ciclo olímpico de Tokio 2020 será su último. “Quiero tener una familia”, prioriza.

Después de un proceso atropellado por las lesiones, ¿esperabas esos resultados en los Bolivarianos?

En Río me fue súper bien (semifinalista) pero no seguí la rutina de entrenamientos por las lesiones. Sin embargo, tuve buenos resultados en los Bolivarianos. Había entrenado bien el último mes y mi entrenador (Macoli MacGregor) sabe lo que tiene. Yo confío mucho en su opinión: ‘si te decides, puedes ganar la prueba’ me decía. En el 400 m solo tenía como objetivo ganar la prueba. Es una carrera que no me gusta pero la corro bien. En los 200 m no tenía mucha expectativa en la marca pero gané con el registro con el que clasifiqué a los JJOO (22.89), eso fue como un ‘wow, entonces no estoy tan mal’.

Los Bolivarianos marcaron el inicio del ciclo hacia Tokio 2020. ¿Que se espera para los próximos eventos de la ruta olímpica?

Esperamos que ahora las cosas mejoren porque el atletismo ahora para clasificar a las Olimpiadas no será por marcas sino por puntos, mientras asistamos a más competencias más puntos haremos. Esperemos que con estos resultados tengan presente a los atletas y nos lleven a preparaciones y competencias. Ahora no solo dependerá del esfuerzo del atleta. Era mejor por marcas, ahora hay que depender de alguien.

¿Cómo evalúas el desempeño de la delegación de atletismo que asistió a los Bolivarianos? Muchas caras nuevas…

Todos tenían muchas expectativas. Todos fuimos a buscar medallas. Fue una delegación bastante grande (50), con muchas caras nuevas pero con ganas de sorprender y triunfar. Quedamos contentos por la participación del atletismo. Se esperaba menos. Nuestros planificadores esperaban cinco medallas de oro y fueron 11. Y saber que ahora (ir a unos JJOO) depende de tu participación impulsó a querer hacerlo mejor.

Los rostros zulianos en la selección de atletismo han disminuido considerablemente. Para los Bolivarianos solo fueron cuatro…

Somos muy pocos los que quedamos. Alberth (Bravo) nos llama los sobrevivientes. Los únicos adultos que quedamos somos él y yo. A veces viene Cassiani (Álvaro) y compite y le va bien. En el atletismo zuliano ha sido complicado el adaptarse a la nueva dinámica de tantas caras nuevas. Ahora en las competencias nacionales yo soy algo así como la “mamá gallina” y tengo que estar pendientes de los más chamos.

Y a propósito, ¿ves buenas bases en el Zulia para una generación de relevo? ¿Hay semillero?

Zulia tiene muy buen semillero pero le falta apoyo. Ellos lo necesitan para que el deporte siga surgiendo. Porque no vale la pena que ellos entrenen y entrenen y no tengan nada con qué defenderse, unas púas por ejemplo. La generación de relevo que viene es buenísima pero necesita iniciativa, que los incentiven, que sepan que pueden conseguir cosas en el atletismo. Este deporte es muy sacrificado. A veces hay competencias y no hay dinero para el viaje y los niños se desmotivan. Hay padres que hacen el sacrificio de costear el viaje de sus hijos para que no se frustren. Eso es muy bonito.

Es sacrificado, pero ¿te imaginaste tener esta vida que empezó cuando tu entrenador te vio en un mercado por tu casa y te invitó a practicar hace más de 10 años?

No me imaginaba todo esto pero después que viví mi primer ciclo olímpico (Río 2016), se me hizo costumbre y ya no me quiero despegar del atletismo.

Hablando de experiencia, ¿cómo ha evolucionado Nercely Soto desde que clasificó a Londres 2012 inesperadamente para muchos a la Nercely actual?

He crecido personalmente, he aprendido a tener decisión, eso te lo da la experiencia y tenerla nos ha llevado a conseguir muchos triunfos. Queremos seguir trabajando pero yo digo que Tokio 2020 serán mis últimos JJOO. Todo depende si me va súper bien como espero que sea, podría competir unos años más.

¿Y después de Tokio?

Después de Tokio 2020 voy a tener un hijo. Ya es hora. Mis sobrinos me van a volver loca pero yo puedo con un hijo (risas). Terminar otra carrera, pienso estudiar psicología. Poder ayudar a los niños. Ese es mi objetivo principal, Estar en un cargo donde yo tenga la potestad de decir ‘voy a dar un 50 % a todo el deporte amateur…primero el atletismo por supuesto.

Ahora estas terminando la carrera de Educación Física, ¿por qué Psicología?

Me gusta la parte de poder apoyar y darle un toque distinto al deporte. Quiero estudiar psicología clínica y especializarme. Muchos subestiman el poder de un psicólogo en un atleta pero lo necesitas porque necesitas otro apoyo, una forma distinta de ver las cosas, de cómo combatir las pequeñas cosas que no te dejan competir bien. En mi caso yo trabajé mucho la parte de la salida en la carrera. Sigo siendo mala pero lo veo desde otra perspectiva.

Por último, desde que te convertiste en la velocista número uno del país te ha tocado ser el sostén de tu familia, una muy numerosa. ¿Cómo has llevado eso?

Ha sido fuerte pero he tratado de ayudarlos en lo que pueda. Antes éramos cinco, yo salí hace mucho de mi casa, pero ahora están mis sobrinos. Es otra cosa, pero me contenta que los pueda ayudar, que sepan que estoy ahí y que se sientan orgullosos por ayudarlos en las cosas básicas como la alimentación más que todo. Para lograr eso fue fundamental el que yo practicara deporte.

Andrea Seña//Noticia al Día

Fotos: William Ceballos