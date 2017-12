Nadal no quiso perderse el regreso de Tiger Woods y viajó a Bahamas para seguir su última ronda

diciembre 3, 2017 - 3:31 pm

El tenista español Rafa Nadal, número uno del mundo, se encuentra en el Albany Resort de la isla de Nueva Providencia, en Bahamas, para seguir la actuación del estadounidense Tiger Woods en la cuarta y última ronda del torneo Hero World Challenge.

Según informa Ten-Golf, el tenista español está siguiendo atentamente la vuelta de su amigo Woods, que comparte partido con su compatriota Justin Thomas, ganador de la FedEx Cup de 2017.

Tiger Woods, que ha estado más nueve meses apartado del deporte profesional por problemas físicos y personales, regresa a la competición en este torneo, que disputan sólo 18 jugadores.

El ganador de 14 ‘majors’ completó las tres primeras con 69, 68 y 75 golpes. Este domingo marcha con -8 en el total y con -4 en los ocho primeros hoyos.

One great watching another.@RafaelNadal approves of Tiger’s par save. pic.twitter.com/YwzfGdwyu2

— PGA TOUR (@PGATOUR) 3 de diciembre de 2017