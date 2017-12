Modric sobre el VAR: Todavía es “un poco confuso”

diciembre 13, 2017 - 4:50 pm

El croata Luka Modric, elegido mejor jugador de la semifinal del Mundial de Clubes ganada por el Real Madrid ante Al Jazira (2-1), este miércoles en Abu Dabi, insistió en sus recelos ante el videoarbitraje (VAR), que considera “un poco confuso todavía”.

“He dicho lo que he dicho el año pasado. A algunos no les gustó. Es un poco confuso, todavía. En algunos aspectos puede ayudar al fútbol”, estimó en conferencia de prensa en la capital emiratí, después del partido que citó a su equipo con el Gremio en la final del torneo.

VAR protagonista

En ese duelo el VAR fue protagonista. Al brasileño Casemiro se le anuló un gol tras unos momentos de incertidumbre y revisión en video, en los que se llegó a validar el tanto antes de que el árbitro diera marcha atrás.

El VAR también provocó la anulación de un gol de Al Jazira al principio de la segunda mitad, que hubiera puesto el partido con 2-0 para los emiratíes.

“El gol de Casemiro dicen que era fuera de juego porque Karim (Benzema) molestó a otro jugador, pero para mí no era así. No quiero entrar en esta polémica más, pasará lo que tenga que pasar y no debemos concentrarnos en esto solo. Debemos concentrarnos en el fútbol”, señaló.

“Sé que nos ha ayudado en el segundo gol de ellos, pero en otras situaciones no ha ayudado. No quiero discutir con detalle este tema. Hay muchas opiniones al respecto. Puede ayudar en algunas cosas del juego, pero no podemos hacer nada”, añadió.

Modric fue muy criticó con el VAR en el Mundial de Clubes del año pasado, en el que mostró su deseo de que esa tecnología “no continúe” porque “no es fútbol”.

Respecto al rival de este miércoles, Al Jazira, destacó lo complicado que había sido llevarse la victoria.

“Lo hicieron muy bien. Han jugado muy bien también en otros partidos. Han intentado jugar a fondo y nos han llegado muy bien al contragolpe. Han atacado muy bien y han defendido muy bien. Son un muy buen equipo”, aplaudió Modric al equipo emiratí.

AFP