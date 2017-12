Mo Farah tiene competencia: El noruego Sondre Moen impone récord de Europa en maratón

diciembre 3, 2017 - 1:29 pm

En 42 días el noruego Sondre Nordstad Moen ha dinamitado el fondo europeo, y parte del mundial. Este domingo ha ganado la prestigiosa Maratón de Fukuoka, una carrera de culto entre los japoneses, y se ha impuesto con un tiempo deslumbrante de 2h 05:48, que supone el nuevo récord de Europa (el anterior era del turco nacido en Kenia Kaan Kigen Ozbilen, con 2h 06:10 en Seúl 2016).

“Confiaba en correr en 2h07 o 2h06, pero 2h05 no me lo esperaba”, reconocía el escandinavo, el primer ganador no africano en Fukuoka desde 2005.

También es el mejor registro de la historia de un corredor de origen no africano (Ryan Hall corrió en Boston en 2h 04:58, pero no tenía validez a nivel IAAF).

Moen nació en 1991 en Trondheim, en la parte norte de Noruega, y desde septiembre de 2016 pasa largas temporadas en Kenia, donde se entrena con el técnico italiano Renato Canova, que ha guiado a muchos fondistas africanos.

En suelo keniano ha hecho tiradas larguísimas de hasta 45 kilómetros. Los resultados han llegado casi inmediatos. En 10.000 en pista, estuvo en los pasados Mundiales de Londres. Hizo sus mejores marcas de 13:20.16 en 5.000 y 28:15.12 en 10.000, ambas de gran nivel, pero es en la ruta donde ha dado el gran salto de calidad.

El noruego se presenta como un fuerte competidor para los maratonistas élites y uno que quiere asentarse como corredor top en el británico y multicampeón olímpico y mundial Mo Farah, que ha dejado la pista para centrarse plenamente en la ruta.

Farah hará su debut oficial en carretera el 22 de abril de 2018 en la Maratón de Londres.